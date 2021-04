Αυτά είναι τα videogames που θα βρείτε τον Απρίλιο στην ελληνική αγορά

Ο Απρίλιος είναι ένας αρκετά «δυνατός» μήνας σε επίπεδο κυκλοφοριών για την αγορά των videogames. Ήδη οι πρώτες παραγωγές για τις κονσόλες νέας γενιάς και τα PCs έχουν αρχίσει να εμφανίζονται δειλά-δειλά, ενώ τον Μάιο υποδεχόμαστε το πρώτο και σημαντικό videogame της χρονιάς, το Resident Evil Village. Μέχρι τότε, ας δούμε όμως τα πιο σημαντικά videogames που είναι προγραμματισμένα για το μήνα που διανύουμε.

Outriders (01/04/21)

Το νεότερο videogame της People Can Fly κυκλοφορεί από τις αρχές του μήνα για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Google Stadia. Πρόκειται για ένα τίτλο στην κατηγορία των third person shooters με στοιχεία RPG και έντονο το κομμάτι της συνεργασίας.

Oddworld Soulstorm (06/04/21)

Ο θρυλικός χαρακτήρας Abe επιστρέφει με τη νέα περιπέτειά του Oddworld Soulstorm. Για άλλη μια φορά θα κληθεί να οδηγήσει τα μέλη της φυλής του στην απελευθέρωση. Είναι προγραμματισμένο για κυκλοφορία σε εκδόσεις για PC, PS4 και PS5.

MotoGP 21 (21/04/21)

Το νεότερο μέρος της σειράς για το επίσημο πρωτάθλημα MotoGP. Στη φετινή έκδοση θα υπάρχουν ακόμη καλύτερα γραφικά, ανανεωμένα ρόστερ και όλοι οι νέοι κανόνες. Θα κυκλοφορήσει στις 21 Απριλίου για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch.

Total War: ROME Remastered (29/04/21)

Το κλασικό Total War: ROME επιστρέφει με καλύτερα γραφικά και πολλές βελτιώσεις. Για άλλη μια φορά, οι παίκτες θα κληθούν να διαχειριστούν σωστά το στρατό τους και να εξοντώσουν τους αντιπάλους. Θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PC.

Returnal (30/04/21)

To νέο αποκλειστικό game της Housemarque για το PS5 είναι εδώ. Το Returnal δίνει στον παίκτη τον έλεγχο της Selene, μιας κοπέλας που ταξιδεύει στον πλανήτη Atropos, όπου και συναντά τα απομεινάρια ενός αρχαίου εξωγήινου πολιτισμού. Η μάχη για την επιβίωση θα είναι δύσκολη.