Στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία του LG Rollable smartphone (pic, vid)

H LG ανακοίνωσε πρόσφατα πως αποσύρεται από την αγορά των smartphones, κλείνοντας τον σχετικό της τομέα. Ωστόσο, πρόσφατα, στο CES 2021, η εταιρεία είχε ανακοινώσει το LG Rollable, το πρώτο της «έξυπνο» τηλέφωνο που μαζεύεται και απλώνει μέσω ενός νέου ειδικού μηχανισμού.

Η συσκευή έχει την κωδική ονομασία LM-R910N και φαίνεται από την εικόνα πως ήταν σχεδιασμένη η μπροστινή κάμερα, αλλά και το τελικό design. Μάλιστα, τα έγγραφα που συνοδεύουν τη σχετική διαρροή αποδεικνύουν πως η κορεατική εταιρεία είχε επενδύσει αρκετά στην εν λόγω συσκευή και ήθελε να τη βγάλει στην αγορά, πριν παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για το κλείσιμο του τομέα.

