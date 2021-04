Πόσο ακριβά μπορεί να πουληθεί ένα σπάνιο videogame;

Μια σπάνια κόπια του Super Mario Bros. για το NES έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφού έπιασε σε δημοπρασία το εξωπραγματικό ποσό των 660 χιλιάδων δολαρίων. Είναι όμως αυτό κάτι νέο στην αγορά των videogames;

Sealed Super Mario Bros. continue to shatter records at Heritage Auctions. $660,000 for this copy!



For context, this is $300,000 more than the Nintendo Playstation prototype sold for. pic.twitter.com/nWYKbY6NsB