Πρώτα στο Netflix οι ταινίες της Sony Pictures μετά τους κινηματογράφους

Sony Pictures και Netflix προχώρησαν σε μια σημαντική συμφωνία που θα φέρει όλες τις ταινίες της πρώτης στην πλατφόρμα streaming της δεύτερης από το 2022 κι έπειτα. Όπως σημειώνεται, το Netflix θα είναι η πρώτη πλατφόρμα που θα προσφέρονται οι ταινίες της Sony σε μορφή streaming, αμέσως μετά την κινηματογραφική προβολή τους.

Η νέα αυτή συμφωνία φέρνει το Netflix στη θέση του δικτύου Starz και περιλαμβάνει και παραγωγές των Columbia Pictures, Sonic Pictures Classics, Screen Gems και TriStar Pictures. H γνωστή πλατφόρμα θα μπορεί ακόμη να επιλέξει τις παλαιότερες ταινίες της Sony για να τις προσθέσει στη βιβλιοθήκη της, ενώ υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παραγωγών που θα είναι υποχρεωμένη να αγοράζει σε ετήσια βάση για τους συνδρομητές της.

Οι πρώτες σημαντικές ταινίες της Sony που θα έρθουν στο Netflix θα είναι τα Uncharted, Morbius, Bullet Train & Where the Cradads Sing, αλλά και τα sequels των Venom, Jumanji, Bad Boys και Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Starting in 2022, Netflix will be the first US streaming home for Sony Pictures films following their theatrical releases. Get ready for UNCHARTED, MORBIUS, BULLET TRAIN & WHERE THE CRAWDADS SING, plus future sequels to VENOM, JUMANJI, BAD BOYS & SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE