Samsung και Apple ανακοίνωσαν τα επόμενα events τους για τον Απρίλιο (vids)

Samsung και Apple επιβεβαίωσαν τις επόμενες παρουσιάσεις προϊόντων που θα γίνουν μέσα στον Απρίλιο. Αρχικά, η Samsung θα διοργανώσει ένα νέο Samsung Unpacked Event στις 28 Απριλίου και 17.00 ώρα Ελλάδος, όπου και αναμένεται να αποκαλύψει το «πιο ισχυρό Galaxy».

Το σχετικό teaser δεν αναφέρει κάποια παραπάνω πληροφορία, ενώ οι φήμες μιλούν είτε για το Galaxy Z Fold 3 (με επεξεργαστή Snapdragon 888), είτε τη νέα σειρά Samsung Galaxy Book laptops με Exynos chips, είτε για το νέο smartwatch. Από την άλλη, η Apple επιβεβαίωσε το νέο της event με τίτλο Spring Loaded, το οποίο και θα λάβει χώρα στις 20 Απριλίου και ώρα Ελλάδος 20.00. Οι νεότερες φήμες αναφέρουν τα νέα iPad και συγκεκριμένα ένα νέο iPad Pro με οθόνη 12.9 ιντσών και οθόνη mini-LED που θα προσφέρει καλύτερα χρώματα και μεγαλύτερη φωτεινότητα.

Η συσκευή εικάζεται πως θα υποστηρίζει ακόμη συνδεσιμότητα 5G, θύρα Thunderbolt, καλύτερες κάμερες και το A14X SoC. Ακούγεται ακόμη πως θα δούμε ένα νέο iPad mini με οθόνη 8,7 ιντσών, αλλά και ένα ανασχεδιασμένο iMac, αλλά οι πιθανότητες για αυτά τα δύο είναι μικρότερες.

