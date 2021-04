O Ludwig Ahgren είναι ο νέος βασιλιάς του Twitch

Μετά από 31 μέρες συνεχόμενου streaming από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, ο Ludwig Ahgren είναι ο νέος βασιλιάς του Twitch πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο αριθμό συνδρομητών στην πλατφόρμα. Στον πάνω από ένα μήνα συνεχούς παρουσίας από το κανάλι του, ο γνωστός streamer κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 280 χιλιάδες συνδρομητές, σπάζοντας το ρεκόρ του Tyler “Ninja” Blevins που ήταν 269.154 και καταγράφηκε το 2018.

Ο προηγούμενος κάτοχος δεν ξέχασε να συγχαρεί τον Ahgren με ένα σχετικό μήνυμα στο Twitter, όπου και τόνισε πως αν και τον στεναχωρεί η εξέλιξη, τα ρεκόρ είναι για να σπάνε.

Records are meant to be broken, I would be lying if I said wasn’t a little sad but congrats @LudwigAhgren on holding the new sub record on twitch