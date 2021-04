Οι ιρλανδικές αρχές ξεκινούν έρευνα για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Facebook

Η ιρλανδική αρχή προστασίας δεδομένων (DPC) ανακοίνωσε πως ξεκινάει έρευνες για την πρόσφατη αποκάλυψη της διαρροής προσωπικών δεδομένων χρηστών του Facebook. Μπορεί μεν η επίθεση στους servers και η άντληση των στοιχείων να έγινε το 2019, ωστόσο είναι άλλη μια φορά που η δημοφιλής πλατφόρμα αφήνει απροστάτευτους τους χρήστες της και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να μείνει χωρίς περαιτέρω έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι με αυτήν την επίθεση hackers που έγινε στο Facebook εκτέθηκαν τα προσωπικά στοιχεία (τηλέφωνα, ονοματεπώνυμα, ημερομηνίες γέννησης, τοποθεσίες διαμονής και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 533 εκατομμυρίων χρηστών σε 106 χώρες (ανάμεσά τους και η Ελλάδα). Η DPC δήλωσε πως αφού εξέτασε όλα τα δεδομένα που της παραχωρήθηκαν από τα κεντρικά γραφεία του Facebook στην Ιρλανδία και θεωρεί πως έχει γίνει παραβίαση των κανονισμών που θέτει ο GDPR. Άρα ως εκ τούτου πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες, καθώς και κάποιο μεγάλο πρόστιμο στην αρμόδια εταιρεία.

Η δήλωση του DPC έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του Ευρωπαίου Επίτροπου Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, ότι το θέμα ερευνάται περαιτέρω.

Today I spoke with Helen Dixon @DPCIreland about the #FacebookLeak. The Commission continues to follow this case closely and is committed to supporting national authorities. We also call on @Facebook to cooperate actively and swiftly to shed light on the identified issues.