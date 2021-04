Πρόβλημα στο PlayStation Network δημιούργησε πρόβλημα σε κατόχους κονσολών PS4 και PS5

Το PlayStation Network (PSN) τέθηκε για κάποιες ώρες εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας προβλήματα σε χρήστες που προσπαθούσαν να συνδεθούν στην online υπηρεσία της Sony. Όπως σημειώνεται, η διακοπή στη λειτουργία του δικτύου προκάλεσε προβλήματα σε όλο τον κόσμο και τους gamers σε κάθε άκρη του πλανήτη. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη διαβεβαίωση του τι προκάλεσε αυτή τη διακοπή.

Η διακοπή διήρκησε περί τη μία ώρα και οι χρήστες δεν είχαν πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού τους, στα παιχνίδια και στις social λειτουργίες, στο PlayStation Now, στο PlayStation Video, στο PlayStation Store και στο PlayStation Direct.

Το πρόβλημα αναστάτωσε και παίκτες δημοφιλών παιχνιδιών, όπως το Fortnite, αναγκάζοντας και τις διάφορες εταιρείες να κάνουν σχετικές αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media.

Players may experience an issue logging in through the PlayStation Network. We'll post an update when this is resolved. pic.twitter.com/QPt8nuvwy2