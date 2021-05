Τα πιο παράξενα χειριστήρια videogames που έχουν κυκλοφορήσει (vids)

Τα χειριστήρια είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην αγορά των videogames και πλέον αποτελούν το δεξί χέρι κάθε gamer. Πέραν όμως των παραδοσιακών που αποτελούνται από τα συνήθη πλήκτρα και τους κλασικούς μοχλούς, έχουν εμφανιστεί και διάφορα περίεργα που είτε σχετίζονταν με τον εορτασμό για μια κυκλοφορία, είτε αφορούσαν κάποιο πολύ ιδιαίτερο game που απαιτούσε και ειδικές συνθήκες για τα του gameplay. Ας δούμε μερικά από αυτά.



ASCII Keyboard Controller

Κυκλοφόρησε αποκλειστικά και μόνο στην Ιαπωνία για χρήση με το Nintendo GameCube και ήταν σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο με το RPG Phantasy Star Online Episode I & II. Τυπικά, ήταν ένα χειριστήριο GameCube με ένα πληκτρολόγιο στο κέντρο, που ήθελε να γλιτώσει τους gamers από την πληκτρολόγηση με τη βοήθεια του κέρσορα.



Katana: The Soul Controller

Για τους φίλους το Onimusha 3: Demon Siege, η Hori κυκλοφόρησε ένα ειδικό σπαθί που μπορούσε να κάνει κάθε gamer έναν samurai. Όλα τα πλήκτρα του χειριστηρίου του PS2 είχαν προσαρμοστεί σε διάφορα σημεία του περιφερειακού που κόστιζε περί τα 150 δολάρια.



NubyTech Resident Evil 4 Chainsaw Controller

Με αφορμή την κυκλοφορία του Resident Evil 4, κυκλοφόρησε το NubyTech Resident Evil 4 Chainsaw Controller. Ο λόγος για ένα χειριστήριο με τεχνολογία N-motion που χρησιμοποιούσε μια σειρά από αισθητήρες, έτσι ώστε κάθε κίνηση του χρήστη να τη μεταφράζει και σε μια αντίστοιχη μέσα στο videogame. Κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό κομματιών για PS2 και GameCube.



Samba De Amigo Maracas

Άλλο ένα πολύ ιδιαίτερο χειριστήριο που κυκλοφόρησε για το SEGA Dreamcast. Ήταν σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο με το videogame Samba de Amigo του 2000 και ουσιαστικά έβαζε τον παίκτη να κάνει τις κινήσεις του χαρακτήρα, κουνώντας τα κλασικά μουσικά όργανα.



Shinkansen Wii Controller for Densha de Go!: Shinkansen

Η οδήγηση ενός τρένου είναι από τα πλέον συνηθισμένα θέματα για videogames που κυκλοφορούν στην Ιαπωνία και το Densha de Go!: Shinkansen ερχόταν να προσφέρει στους gamers τη δυνατότητα οδήγησης στο εθνικό δίκτυο. Το περιφερειακό ερχόταν με ειδικούς μοχλούς και μια LCD οθόνη που έδειχνε την ταχύτητα και κυκλοφόρησε για τις εκδόσεις του παιχνιδιού σε PS2 και PSP.



SEGA Fishing Rod

Τα παιχνίδια ψαρέματος έκαναν αισθητή την παρουσία τους στα παλαιότερα χρόνια της αγοράς και το Dreamcast είχε την τύχη να υποδεχτεί το SEGA Bass Fishing. Για να προσφέρει κάτι το ξεχωριστό στους gamers, η SEGA είχε κυκλοφορήσει και ένα ειδικό χειριστήριο που θύμιζε καλάμι, για να κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ρεαλιστική.



Steel Battalion Controller

To Steel Battalion κυκλοφόρησε το 2002 για το πρώτο Xbox και έβαζε τον παίκτη στο cockpit ενός mech. Ταυτόχρονα, η Microsoft έδωσε στην κυκλοφορία και ένα χειριστήριο που θύμιζε αυτά που έχουμε δει στις διάφορες ταινίες και θεωρείται από τα πλέον συλλεκτικά της αγοράς.