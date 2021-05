Η Apple κάνει πιο εύκολες και γρήγορες τις αναζητήσεις εφαρμογών στο App Store (vid)

Σημαντικές αλλαγές θα δουν σύντομα οι χρήστες iPhone και iPad στο App Store, όπου θα μπορούν να εντοπίσουν ταχύτερα τις εφαρμογές που αναζητούν. Η Apple ανακοίνωσε πως ένας νέος μηχανισμός προτάσεων θα αρχίσει να εμφανίζει αποτελέσματα με το που αρχίζει να πληκτρολογεί ο χρήστης μια λέξη, κάνοντας έτσι σαφώς μικρότερο το χρόνο που θα εντοπίσει και θα κατεβάσει ένα iOS App.

Η αλλαγή αυτή αρχίζει να εφαρμόζεται σε πρώτη φάση σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο, με το μηχανισμό να βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο.

Η σχετική λειτουργία είναι μέρος των δοκιμαστικών εκδόσεων του iOS και του App Store εδώ και μερικές εβδομάδες και πλέον περνάει στα χέρια των χρηστών.

Προφανώς και με αυτήν την προσθήκη θα αρχίσουν να εμφανίζονται και ολοένα και πιο σχετικές διαφημίσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και του App Store εδώ και καιρό.

Γι’ αυτό και αρκετοί δημιουργοί εφαρμογών προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να «τρέξουν» σχετικές καμπάνιες, με την Apple να έχει έσοδα και από αυτή τη διαδικασία.

Δείτε πως θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός προτάσεων κατά τη διαδικασία πληκτρολόγησης, μέσα από το παρακάτω video που δημοσίευσε η εταιρεία του Κουπερτίνο.

Introducing search suggestions on the App Store!



Select (or deselect) multiple suggestions to refine your search so you can find even more amazing apps and games.



Search suggestions roll out today starting with the USA, Canada, the UK, and Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb