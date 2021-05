Το Twitter λύνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά του με τις φωτογραφίες

Το Twitter ανακοίνωσε πως προχωράει σε μια σημαντική αλλαγή που απαντάει στα παράπονα αρκετών χρηστών για τις μεγάλες φωτογραφίες. Συγκεκριμένα, πλέον η πλατφόρμα δεν θα κόβει με δική της πρωτοβουλία τις άκρες των μεγάλων εικόνων που ανεβάζουν οι χρήστες του, με σκοπό να μην αλλάξει αρκετά την απεικόνιση κάθε tweet στο feed του χρήστη.

Μέχρι σήμερα, όταν κάποιος ανέβαζε μια μεγάλη εικόνα, η πλατφόρμα κρατούσε το κέντρο της και, για να τη δει κάποιος τρίτος, έπρεπε να πατήσει πάνω στο σχετικό tweet και μετά στην ίδια την εικόνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετές από τις φωτογραφίες να μην φαίνονται σωστά, αλλά και στην πλειοψηφία τους να μην αποκαλύπτουν το σημαντικότερο μέρος του καρέ.

Το Twitter σημείωσε με νέο του post πως η διαδικασία ελέγχου (που ξεκίνησε από τον Μάρτιο) ολοκληρώθηκε και πλέον θα γίνεται καλύτερη προσαρμογή σε όλες τις εικόνες, όπως τουλάχιστον φαίνονται στις επίσημες εφαρμογές που διατίθενται σε συσκευές με λειτουργικό iOS και Android.

no bird too tall, no crop too short



introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx