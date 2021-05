Ετοιμάζονται τα Baobab, οι πλατφόρμες προσγείωσης επιβατηγών drones (pics)

H εταιρεία Ehang παρουσίασε το πλάνο της για το Baobab, το νέο δενδρόσχημο πύργο που θα καταλήγει σε πλατφόρμα προσγείωσης των επιβατηγών drones της (EH216). Το σχεδιασμό του έχει αναλάβει το Giancarlo Zema Design Group (GZDG) και αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος τους από φωτοβολταϊκά πάνε που εξασφαλίζουν και την σχετική τροφοδοσία του με ενέργεια.

Μέσω ειδικών επιφανειών, τα drones θα μπορούν να φορτίζουν και ασύρματα στο σημείο προσγείωσης και στόχος των εμπλεκόμενων πλευρών είναι να ενισχύσουν τον τομέα του οικολογικού τουρισμού. Οι κόβμοι που σχεδιάζονται προς το παρόν θα βρίσκονται κοντά στην κινεζική πόλη Zhaoging, καθώς και στις Μαλδίβες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιταλία.

Autonomous air vehicle company ehang unveils ‘baobab’, a large tree-like tower and landing platform for its passenger drones.



The organic-shaped tower is designed to integrate into nature while providing a revolutionary way to travel.



