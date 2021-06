Microsoft: Βγάζει μίνι ψυγείο Xbox και φιμώνει όσους χλεύαζαν το σχήμα του Xbox Series X

Η αποκάλυψη του Xbox Series X, της νέας-πανίσχυρης κονσόλας της Microsoft, έφερε αρκετά σχόλια από χρήστες σχετικά με το σχεδιασμό της.

Οι περισσότεροι το παρομοίασαν με ψυγείο, ενώ λίγο μετά την αποκάλυψή του δεν ήταν λίγα τα σχέδια που έφτιαξαν κάποιοι, τοποθετώντας εικονικά ένα μεγάλο Xbox Series X στο σαλόνι τους.

I dont regret editing this. It had to be done. #XboxSeriesX pic.twitter.com/d2qvTZb1DV

Η Microsoft, που έχει αλλάξει αρκετά τον τρόπο που δέχεται και κάνει σάτιρα στα social media για τα του Xbox, λάνσαρε την κονσόλα της ενώ έστειλε σε γνωστούς influencers όλου του πλανήτη μια σειρά από μεγάλα ψυγεία, απαντώντας στο σχετικό σχολιασμό που είχε προηγηθεί. Μάλιστα, «έτρεξε» και ένα διαγωνισμό με δώρο ένα τεράστιο ψυγείο σε σχήμα Xbox Series X.

The one.



The only.



Xbox Series X Fridge giveaway.



Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge.



Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4