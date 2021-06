H Microsoft έχει προγραμματίσει για τις 24 Ιουνίου τις ανακοινώσεις για τα νέα Windows, τα Windows 11. Μετά από αρκετά χρόνια, λοιπόν, θα έχουμε μια νέα έκδοση του λογισμικού και μαζί της θα φέρει αρκετές αλλαγές. Τι εκτιμάται πως θα δούμε όμως; Μέχρι στιγμής, μια πρώιμη έκδοση έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στο διαδίκτυο και κάποια χαρακτηριστικά προδόθηκαν πριν την ώρα αποκάλυψής τους.

Σε πρώτη φάση, όλα δείχνουν πως τα νέα Windows θα ονομάζονται Windows 11. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τις συνεχείς αναφορές της Microsoft στον αριθμό 11 τις τελευταίες εβδομάδες. Και μάλιστα, η αμερικανική εταιρεία δημοσίευσε ένα νέο video με τους ήχους εκκίνησης των Windows που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα και έχει διάρκεια 11 λεπτών (ακριβώς). Όλα τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιωθούν μέχρι στιγμής και από αρκετούς insiders που παρακολουθούν από κοντά το ρεπορτάζ της Microsoft.

Η βασικότερη αλλαγή που θα γίνει στο θέμα του νέου λειτουργικού θα αφορά το περιβάλλον εργασίας που αλλάζει αρκετά. Η Microsoft παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και θέλει εδώ και καιρό να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές, αλλά κάνοντας βήματα που ξεπερνούν αυτά ενός απλού update για τα Windows 10. Η έκδοση που έχει διαρρεύσει παρουσιάζει ήδη ένα νέο Start Menu (όπου και συγκεντρώνονται και τα έγγραφα και οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί περισσότερο ο χρήστης) και μια ανανεωμένη γραμμή εργασιών, αλλά και νέο τρόπο εφαρμογής των widgets. Αλλαγές θα έχουμε, τέλος, και στο σχεδιασμό των παραθύρων που θα είναι πιο κυκλικά στα ξακρίσματά τους.

To κομμάτι του Microsoft Store είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εμπορική πορεία των Windows, καθώς από εκεί γίνονται οι αγορές εφαρμογών, παιχνιδιών, αλλά και συνδρομών (όπως του Xbox Game Pass), οπότε θα πρέπει να αναμένουμε και μια σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή του. Η αλλαγή αυτή θα κάνει πιο εύχρηστο το κατάστημα για τους επισκέπτες, αλλά και καλύτερο για τους δημιουργούς, έτσι ώστε να έχουν περισσότερες δυνατότητες για την προώθηση της δουλειάς τους. Μάλιστα, θα μπορούν να υπάρχουν και αρκετές εφαρμογές από δημιουργούς ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως τα Firefox και Chrome.

Μεγάλο βάρος θα δοθεί στον τομέα του multitasking, παράγοντας που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους εργάζονται στο περιβάλλον της Microsoft. Θα υπάρξουν αρκετές επιλογές για τα της καταγραφής οθόνης σε μορφή εικόνας και video, καθώς και ακόμη καλύτερη συνεργασία με τα άλλα προϊόντα της Microsoft, όπως πχ. το Microsoft Office.

Με το Xbox να ασχολείται αρκετά πιο έντονα και με το PC gaming, είναι ξεκάθαρο πως και το θέμα του gaming θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερα στο νέο λειτουργικό. Θα υποστηρίζονται καλύτερα νέες τεχνικές απεικόνισης (όπως το Auto HDR), ενώ και το κομμάτι των games θα γίνει πιο ενεργό στην καθημερινότητα των χρηστών των Windows 11.

Το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι το αν τα Windows 11 θα δοθεί δωρεάν σε όσους έχουν ήδη τα Windows 10. Η Microsoft έχει φωτογραφίσει σχεδόν αυτήν την απόφασή της (και ίσως και για υποστήριξη μιας τέτοιας αναβάθμισης ακόμη και για παλαιότερες εκδόσεις), ωστόσο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μιλούν για το αντίθετο.

Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν στις 24 Ιουνίου!

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0