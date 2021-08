eFootball, το ποδοσφαιρικό videogame PES αλλάζει σελίδα και μπαίνει στη νέα εποχή του

H μάχη ανάμεσα σε Konami και EA Sports για το κορυφαίο videogame ποδοσφαίρου μετράει ήδη αρκετά χρόνια στην αγορά και τα PES και FIFA διασταυρώνουν τα ξίφη τους για να διεκδικήσουν τον τίτλο του καλύτερου τίτλου. Από φέτος όμως η κατάσταση αλλάζει.

Ενώ η κόντρα ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα έβγαζε στην αρχή πάντα νικητή το Pro Evolution Soccer, μιας και σε επίπεδο gameplay κινούταν πάντα σε υψηλότερα επίπεδα, η σημαντική επένδυση της EA άλλαξε τις ισορροπίες. Εδώ και αρκετά χρόνια, ακόμη και στα τελευταία «κάστρα» του PES (όπως η Ελλάδα) το FIFA αναδεικνύεται πιο εμπορικά επιτυχημένο και η διαφορά έχει μεγαλώσει αρκετά σε επίπεδο πωλήσεων.

Η EA έχει επενδύσει αρκετά σε επίπεδο αδειών και μάλιστα έχει κλείσει τέτοιες αποκλειστικές συμφωνίες που έχει αφήσει πραγματικά την Konami με ελάχιστα χαρτιά στα χέρια της. Είναι χαρακτηριστικό πως την ώρα που τα παιχνίδια της σειράς FIFA έχουν ολόκληρα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και του πλανήτη γενικότερα, το PES έχει καταφέρει να κάνει απλά κάποιες σπασμωδικές κινήσεις, παίρνοντας δικαιώματα για κάποιες ομάδες ή κάποιες διοργανώσεις που εν τέλει δεν είχαν απασχολήσει τον μεγάλο αντίπαλο.

Μετά την αλλαγή στρατοπέδου και για τα δικαιώματα του UEFA Champions League και του UEFA Europa League, και με δεδομένο πως η ΕΑ έχει αρκετά μεγαλύτερη διάθεση να επενδύσει χρήματα για το θέμα των δικαιωμάτων, η Konami πήρε την σημαντική απόφαση να αλλάξει το παιχνίδι. Από φέτος κι έπειτα, το PES δεν θα κυκλοφορεί στην κλασική μορφή στα καταστήματα, αλλά θα διατίθεται δωρεάν ως προς το βασικό του τμήμα και τα διάφορα έξτρα θα πωλούνται σε ένα μεγάλο εύρος τιμών. Ακολουθώντας δηλαδή πιστά το μοντέλο “Free-to-play”.

Το PES μετονομάστηκε πλέον σε eFootball, με τον όρο να έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται στα τελευταία παιχνίδια της σειράς ως μέρος τους. Φέτος, το ποδοσφαιράκι που θα κυκλοφορήσει ψηφιακά σε υπολογιστές και κονσόλες θα λέγεται απλά eFootball (ή eFootball 2022), προσφέροντας και δυνατότητα για αγώνες ανάμεσα σε παίκτες σε διαφορετικές πλατφόρες.

Στην παρούσα φάση έχει επιβεβαιωθεί πως το eFootball θα κυκλοφορήσει σε PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X και Xbox Series S, ενώ θα ακολουθήσουν μέσα στη χρονιά και εκδόσεις για κινητά και tablets με λειτουργικό iOS και Android.

Σε πρώτη φάση, θα υποστηρίζονται ματς μεταξύ ομάδων που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο νέο ποδοσφαιράκι, όπως η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν, η Γιουβέντους, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ.

Στη συνέχεια, μέσα στο φθινόπωρο θα ακολουθήσουν τα online πρωταθλήματα και το Team Building Mode, ενώ θα αρχίσουν να υποστηρίζονται και οι αγώνες μεταξύ όλων των παικτών, ασχέτως κονσόλας ή υπολογιστή, καθώς και θα εμφανιστεί το Match Pass System. Τέλος, στο χειμώνα, θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα eSports, ενώ θα αρχίσουν να μπαίνουν στο παιχνίδι των online αγώνων και οι εκδόσεις για τα κινητά τηλέφωνα.

Το Master League, ένα από τα πλέον γνωστά και δημοφιλή τμήματα των PES εδώ και πολλά χρόνια, έχει επιβεβαιωθεί πως θα πωλείται ξεχωριστά σε μορφή DLC, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει κανείς ακόμη την επίσημη τιμή του.

#eFootball ™ cross-platform online matches will be further improved with a new engine and adjusted to take *full* advantage of each platform.



In addition, offline modes such as "Master League" will be sold in the future as optional DLC on all compatible devices.