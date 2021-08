OnlyFans: Ανατρέπει την απόφαση και δεν απαγορεύει το σεξουαλικό περιεχόμενο

Η πλατφόρμα OnlyFans, που είναι γνωστή για τους αναρίθμητους δημιουργούς πορνογραφικού περιεχομένου που πουλάνε αισθησιακές φωτογραφίες και video με αντάλλαγμα την καταβολή μηνιαίας συνδρομής δεν θα απαγορεύσει εν τέλει την διακίνηση πορνογραφίας. Την προηγούμενη εβδομάδα δεσμεύτηκε να «καθαρίσει» το περιεχόμενό της από την 1η Οκτωβρίου, αλλά φαίνεται πως κάνει πίσω.

Διαβάστε ακόμη: Μία Καλίφα: Μέσω του OnlyFans βγάζει τα δεκαπλάσια σε σχέση με το πορνό

Οι αντιδράσεις από τους δημιουργούς online πορνογραφίας ήταν χιλιάδες και το site ήταν βέβαιο πως θα έχανε αρκετά έσοδα από εκείνους που θα έφευγαν από την πλατφόρμα και θα γράφονταν σε κάποια άλλη, ανταγωνιστική.

«Έχουμε λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για να υποστηρίξουμε την κοινότητα των δημιουργών μας και έχουμε αναστείλει την αλλαγή πολιτικής που είχε προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Σας ευχαριστούμε όλους που κάνατε τη φωνή σας να ακουστεί. Το OnlyFans πρεσβεύει την ενσωμάτωση και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ένα σπίτι για όλους τους δημιουργούς», πρόσθεσε. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι θα στείλει email στους δημιουργούς περιεχομένου με περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Tim Stokely κατηγόρησε τις τράπεζες για την απόφαση απαγόρευσης του σεξουαλικού περιεχομένου στην πλατφόρμα γιατί φοβόντουσαν το ρίσκο «να πληγεί η φήμη τους». Μάλιστα ξεχώρισε τις BNY Mellon, Metro Bank και JPMorgan ως «ιδιαίτερα δύσκολες».

Σε κάθε περίπτωση η ανακοίνωση της εταιρείας για την απόφαση, έγινε δεκτή με επιφυλάξεις από τους χρήστες της πλατφόρμας. Κάποιοι από αυτούς τονίζουν πως έχασαν πολλά χρήματα και πολλούς ακολούθους από την προηγούμενη απόφαση.

