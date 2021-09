Google: Γιορτάζει τα 23 χρόνια ζωής σβήνοντας κεράκια μέσα από ένα doodle

Εάν είχε τη δική της τούρτα θα έσβηνε τη Δευτέρα τα 23 κεράκια της όσα και τα χρόνια ύπαρξης της Google στο διαδίκτυο. Μία πλατφόρμα που ήρθε να αλλάξει κυριολεκτικά τη ζωή μας στην καθημερινότητα. Η Google είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών και αφιερώνει τη μέρα στα γενέθλιά της με ένα doodle σε μορφή τούρτας!

Τα doodles δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων. Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες. Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου.

