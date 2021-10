Ασύλληπτα νούμερα για το Pornhub, όσο είχε «πέσει» το Facebook

Το γενικό μπλακ άουτ, που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (4/10) και για περίπου έξι ώρες, σε Facebook και Instagram φαίνεται πως ανάγκασε χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο, να βρουν άλλο τρόπο να περάσουν τον χρόνο τους. Ένα από τα πιο δημοφιλή σάιτ ερωτικών ταινιών για παράδειγμα είδε τα νούμερά του να εκτοξεύονται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο λόγος για το γνωστό σε όλους μας, Pornhub, το οποίο κατέγραψε αύξηση που άγγιξε μέχρι και το 10.5% στα νούμερά του, όσο το Facebook είχε «πέσει». Τι έκανε, λοιπόν, ο πλανήτης όσο δεν είχε πρόσβαση στα social media; Εκτονώθηκε βλέποντας ερωτικές ταινίες.

Σύμφωνα με το report που εξέδωσε το ίδιο το Pornhub, η αύξηση που κατέγραψε ιστοσελίδα ισούνται με περίπου 500.000 χρήστες την ώρα, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το παρακάτω διάγραμμα τα λέει όλα:

New Pornhub Insights from October 4th show what the world was doing while Instagram, Facebook and Whatsapp were down 👀



Full Insights Here : https://t.co/S7N7kVpReA pic.twitter.com/UHApUZvhWQ