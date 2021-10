Facebook: Οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύμφωνα με το downdetector

Η ιστοσελίδα downdetector αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες χρηστών, το Facebook αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας. Λίγες μόλις ημέρες μετά το «φιάσκο» που καταβαράθρωσε τη μετοχή της εταιρείας του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει ένα παροδικό προς το παρόν πρόβλημα, καθώς δεν έχει πέσει εντελώς η πλατφόρμα, αλλά παρατηρούνται προβλήματα σύνδεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία.

User reports indicate Facebook is having problems since 7:28 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown