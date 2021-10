Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου το νάιλον μπαίνει στη ζωή μας – Πώς πήρε το όνομά του το προϊόν που βρίσκεται και στη Σελήνη

Ήταν 27 Οκτωβρίου του 1938. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος κυοφορείτο στη μήτρα της Ευρώπης και ο κόσμος άλλαζε μέρα με τη μέρα. Ένα μεσημέρι, λίγο πριν από τα εγκαίνια της Παγκόσμιας Έκθεσης της Νέας Υόρκης η «DuPont» θριαμβολόγησε. Ανακοίνωσε την εφεύρεσή της και βάλθηκε να την εφαρμόζει.

Το νάιλον εφηύρε ο Αμερικανός χημικός Γουάλας Κάραντερς. To 1939 η επιχείρηση άρχισε την παραγωγή γυναικείων καλσόν, τα οποία είχαν αμέσως τεράστια επιτυχία, γιατί αντικαθιστούσαν τα πανάκριβα μεταξωτά χωρίς να υστερούν σε εμφάνιση. Το αντίθετο μάλιστα!

Διαβάστε επίσης: Σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 1913: Ο Ρούντολφ Ντίζελ, εφευρέτης του ομώνυμου κινητήρα, εξαφανίζεται – Το μυστήριο του θανάτου του ακόμη απασχολεί

Το νέο προϊόν έγινε διάσημο στη δεκαετία του ‘50 με τη μορφή του γυναικείου καλσόν. Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε για πουκάμισα και μπλούζες. Τα προτερήματα των συνθετικών ινών είναι ότι τα ρούχα που παράγονται από αυτές, είναι πιο ελαφριά, δεν «πίνουν» πολύ νερό, αντέχουν περισσότερο, είναι εύκολα στο πλύσιμο, αλλά έχουν ένα μειονέκτημα: δυστυχώς δεν απορροφούν τον ιδρώτα – όπως τα βαμβακερά – και μυρίζουν έντονα.

«Ανθεκτικό σαν ατσάλι...»

Στην διαφημιστική καμπάνια, η εταιρεία πλασάρει το προϊόν της, το νάιλον καλσόν με το σλόγκαν: «As stong as steel, as fine as a spider’s web», δηλαδή «ανθεκτικό σαν ατσάλι, λεπτό σαν ιστός αράχνης»! Πραγματικά, εκτός από ανθεκτικό και λεπτεπίλεπτο, το νάιλον υπήρξε πιο ελαστικό, αδιάβροχο.

Κι ενώ η παραγωγή καλπάζει, έρχεται ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και ανατρέπει τα πάντα. Το νάιλον χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς και τότε είναι που εμφανίζονται τα πρώτα αλεξίπτωτα που δεν ήταν κατασκευασμένα από ακριβό μετάξι αλλά από ταπεινό νάιλον, που είναι και πιο ανθεκτικό.

Το ακρωνύμιο του προϊόντος χρησιμοποιήθηκε ως σύνθημα από τους Αμερικανούς: «Now You Lost Old Nippon», που σημαίνει «τώρα εσύ έχασες, παλιογιαπωνέζε», που σήμαινε ότι η Ιαπωνία θα έχανε τεράστια ποσά που κατέβαλαν οι Δυτικοί για την αγορά του θρυλικού μεταξιού.

Και μια και ο λόγος για το όνομα του προϊόντος. Ακούγονται πολλά και έχουν γραφτεί πολλά για το πως πήρε το όνομά του το δημοφιλές νήμα. Το 1940, ο John W. Eckelberry της DuPont δήλωσε ότι τα γράμματα «nyl» ήταν αυθαίρετα και το «on» αντιγράφηκε από τις καταλήξεις άλλων ινών όπως το βαμβάκι (cotton) και το ρεγιόν. Μια μεταγενέστερη ερμηνεία έλεγε ότι το όνομα που αρχικά είχε επιλεγεί ήταν «No-Run» (που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση δεν ξετυλίγει), αλλά τροποποιήθηκε για να αποφευχθεί μια λέξη χωρίς αντίκρισμα. Η επόμενη επιλογή «neuron», άλλαξε σε «nylon» για να μην θυμίζει νευρώνα... Και εκεί… έκατσε η μπίλια στο nylon Για σαφήνεια στην προφορά, το «i» άλλαξε σε «y».

Υπάρχει ωστόσο ένας διαδεδομένος αστικός μύθος ότι το όνομα προέρχεται από τις λέξεις «New York» και «London». Ωστόσο ουδείς στο Λονδίνο ασχολήθηκε ποτέ με την έρευνα και την παραγωγή νάιλον… Οπότε, μύθος!

Μετά τον Πόλεμο, η «εξέγερση»

Και ο Πόλεμος κάποτε τέλειωσε. Και δύο εβδομάδες μετά τη σιωπή των όπλων ακούστηκαν οι γυναίκες… Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κάλτσες από νάιλον έγιναν ανάρπαστες. Πουλήθηκαν 4 εκατομμύρια ζευγάρια μέσα σε 4 μέρες και 64 εκατομμύρια μέσα στον πρώτο χρόνο. Ήταν τέτοιες οι ουρές που σχημάτιζαν οι γυναίκες που περίμεναν να προμηθευτούν καλσόν, που οι δημοσιογράφοι της εποχής τις ονόμασαν «νάιλον εξεγέρσεις»!

Στην αρχή οι νάιλον ίνες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή οδοντόβουρτσας. Σήμερα, ίνες νάιλον θα βρεις να χρησιμοποιούνται σε άπειρες εφαρμογές όπως στα υφάσματα και στα ρούχα, σε χαλιά, μουσικές χορδές, τέντες, σχοινιά, ομπρέλες, δομικά υλικά, στην αυτοκινητοβιομηχανία, και ό,τι άλλο βάζει ο νους του ανθρώπου. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το νάιλον έχει σκεπάσει τον πλανήτη, αλλά και έχει ταξιδέψει και έξω από αυτόν!

Από τη Γη στη Σελήνη!

Αν και το καθαρό νάιλον έχει πολλά ελαττώματα και χρησιμοποιείται πλέον σπάνια, τα παράγωγά του έχουν επηρεάσει και συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνία. Από τις επιστημονικές ανακαλύψεις που σχετίζονται με την παραγωγή πλαστικών και τον πολυμερισμό, μέχρι τις οικονομικές επιπτώσεις κατά την ύφεση και την αλλαγή της γυναικείας μόδας, το νάιλον ήταν ένα επαναστατικό προϊόν.

Να τονίσουμε εδώ, ότι η πρώτη σημαία που τοποθετήθηκε στο φεγγάρι ήταν κατασκευασμένη από νάιλον! Ένας ιστορικός μάλιστα συγκρίνει την εφεύρεση του νάιλον με εκείνη της Coca Cola. Και τα δυο, σύμβολα του καταναλωτισμού.