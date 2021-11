Οι εταιρείες ενημερώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις εφαρμογές τους και κάποιες συσκευές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν -για μια σειρά από λόγους- όλες τις διαδικασίες ασφαλείας. Κάτι τέτοιο στοιχίζει σε συμβατότητα με κάποιες πλατφόρμες και το νέο μεγάλο πρόβλημα για τους κατόχους παλαιότερων κινητών ακούει στο όνομα WhatsApp.

Η άμεση επικοινωνία που προσφέρει με άλλους χρήστες το WhatsApp το έχει κάνει ένα από τα πλέον αγαπημένα προγράμματα των χρηστών social media σήμερα, αλλά κάποιοι ίσως και από σήμερα να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ξανά. Σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε η πλατφόρμα, πάνω από 50 τηλέφωνα δεν θα έχουν από σήμερα πρόσβαση, καθώς η εφαρμογή έχει ενημερωθεί και τα τελευταία updates δεν υποστηρίζονται σε αυτά.

Εκτιμάται πως στην αγορά υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια τηλέφωνα iOS και Android που θα επηρεαστούν από αυτήν την εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μοντέλα που έχουν «γράψει» ήδη αρκετά χρόνια στην αγορά. Συγκεκριμένα, όσοι δεν μπορούν να ενημερώσουν την εφαρμογή στην τελευταία έκδοσή της δεν θα έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό τους και ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουν ένα σχετικό backup με τα μέχρι και χθεσινά δεδομένα και στη συνέχεια να συνεχίσουν να λειτουργούν το app σε κάποιο νεότερο μοντέλο.

Η λίστα που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνει δημοφιλή τηλέφωνα, όπως το iPhone 6S, αλλά και άλλα που κυκλοφόρησαν με το Android 4.1, όπως το Samsung Galaxy S3 και το Huawei Ascend Mate. Όπως τονίζεται πάντως, πρόκειται για μια τυπική λίστα που θεωρεί ότι ο κάτοχος της συσκευής δεν έχει κάνει ποτέ αναβάθμιση του λειτουργικού του ή/και της ίδιας της εφαρμογής.

Για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία θα πρέπει να έχετε ενημερώσει αρχικά το λογισμικό της συσκευής σας στη νεότερη έκδοση που υποστηρίζει και στη συνέχεια να ενημερώσετε και την ίδια την εφαρμογή μέσα από το App Store (iOS) ή το Google Play Store (Android).

Η λίστα περιλαμβάνει τα εξής τηλέφωνα, με την υποσημείωση ότι σε κάποια μια ενημέρωση μπορεί να λύσει -προσωρινά, βέβαια- το ζήτημα.

1. Samsung Galaxy Trend Lite

2. Samsung Galaxy Trend II

3. Samsung Galaxy SII

4. Samsung Galaxy S3 mini

5. Samsung Galaxy Xcover 2

6. Samsung Galaxy Core

7. Samsung Galaxy Ace 2

8. LG Lucid 2

9. LG Optimus F7

10. LG Optimus F5

11. LG Optimus L3 II Dual

12. LG Optimus F5

13. LG Optimus L5

14. LG Best L5 II

15. LG Optimus L5 Dual

16. LG Best L3 II

17. LG Optimus L7

18. LG Optimus L7 II Dual

19. LG Best L7 II

20. LG Optimus F6, Enact

21. LG Optimus L4 II Dual

22. LG Optimus F3

23. LG Best L4 II

24. LG LG Best L2 II

25. LG Optimus Nitro HD

26. LG Optimus 4X HD

27. LG Optimus F3Q

28. ZTE V956

29. ZTE Grand X Quad V987

30. ZTE Grand Memo

31. Sony Xperia Miro

32. Sony Xperia Neo L

33. Sony Xperia Arc S

34. Alcatel Ascend G740

35. Alcatel Ascend Mate

36. Alcatel Ascend D Quad XL

37. Alcatel Ascend D1 Quad XL

38. Alcatel Ascend P1 S

39. Alcatel Ascend D2

40. Alcatel Archos 53 Platinum

41. HTC Desire 500

42. Caterpillar Cat B15

43. Wiko Cink Five

44. Wiko Darknight

45. Lenovo A820

46. UMi X2

47. Run F1

48. THL W8

49. iPhone SE

50. iPhone 6S

51. iPhone 6S Plus