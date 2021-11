To Netflix εγκαινιάζει τα πρώτα συνδρομητικά βιντεοπαιχνίδια του που θα προσφέρει μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) παγκοσμίως, σε μία κίνηση που στοχεύει στο να διεισδύσει σε μία νέα αγορά και να διευρύνει έτσι τη βάση των συνδρομητών του. Η εταιρεία άρχισε ήδη την κυκλοφορία μίας αναβάθμισης της εφαρμογής της για κινητά Android, η οποία θα δείχνει ποια games είναι διαθέσιμα για «κατέβασμα» (download) από τους χρήστες.

Για αρχή, σύμφωνα με το BBC, θα είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές του Netflix, τα εξής mobile games:

Τα πρώτα δύο παιχνίδια σχετίζονται με τη δημοφιλή ομώνυμη σειρά Stranger Things του Netflix. Περισσότερα παιχνίδια θα ακολουθήσουν και το Netflix υπόσχεται ότι δεν θα περιλαμβάνουν διαφημίσεις ούτε αγορές μέσα στην εφαρμογή, όπως συμβαίνει συχνά σε άλλα παιχνίδια.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At