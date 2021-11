Πόσο έτοιμοι είστε για τα δίκτυα 6G;

Όπως συνηθίζει να συμβαίνει στη ζωή μας, με την εξέλιξη των πραγμάτων, κάθε επόμενη τεχνολογία είναι - και θα είναι - καλύτερη από την προηγούμενη.

Το 5G ήρθε, για να μας δώσει τη δυνατότητα υψηλότερης ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, αλλά και μεγαλύτερης χωρητικότητας, σε σχέση με τα 2G, 3G και 4G δίκτυα που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος.

Σιγά σιγά, όμως, έρχεται και η ώρα που θα εμφανιστεί η πιο εξελιγμένη μορφή του 5G: το 6G.

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, πρόκειται για την έκτη γενιά συνδεσιμότητας. Θα χρησιμοποιεί πιο προηγμένο ραδιοεξοπλισμό, με δυνατότητα μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και χρησιμοποίηση του φάσματος Extreme High Frequency (EHF), που παρέχει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και τεράστια χωρητικότητα σε μικρές αποστάσεις.

Και μπορεί να μην έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα πολλές πληροφορίες γύρω από αυτό, καθώς η ανάπτυξή του είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, ωστόσο έγινε ήδη το πρώτο βήμα προόδου.

Έρχεται η... επανάσταση

Image Credits: LG

Την πρωτιά αυτή κατέγραψε η LG. Η γνωστή εταιρεία από τη Νότιο Κορέα πρωτοπόρησε, πραγματοποιώντας με επιτυχία τη μετάδοση και λήψη ασύρματων δεδομένων 6G terahertz (THz), σε απόσταση 100 μέτρων σε εξωτερικό περιβάλλον.

Αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε στις 13 Ιουλίου, σε συνεργασία με το μεγαλύτερο εργαστήριο εφαρμοσμένης έρευνας στην Ευρώπη, το Fraunhofer-Gesellschaft. Τα δεδομένα «ταξίδεψαν» μεταξύ Ινστιτούτου Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) και Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Βερολίνου στη Γερμανία.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν η ανάγκη για ενίσχυση ισχύος για τη δημιουργία σταθερού σήματος σε συχνότητες εξαιρετικά ευρείας ζώνης, καθώς το 6G THz έχει μικρή εμβέλεια και αντιμετωπίζει απώλεια ισχύος κατά τη μετάδοση και λήψη μεταξύ κεραιών.

Ο ενισχυτής ισχύος που αναπτύχθηκε από τα εμπλεκόμενα μέρη ήταν καθοριστικός για την επιτυχία αυτής της τελευταίας δοκιμής. Ο ενισχυτής ισχύος είναι ικανός να παράγει σταθερή έξοδο σήματος έως 15dBm στο εύρος συχνοτήτων μεταξύ 155 και 175 GHz.

Η LG επέδειξε, επίσης, με επιτυχία την προσαρμοστική τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης (adaptive beamforming technology), που αλλάζει την κατεύθυνση του σήματος, σύμφωνα με τις αλλαγές στο κανάλι και τη θέση του δέκτη, καθώς και την αλλαγή κεραίας υψηλής απόδοσης, που συνδυάζει σήματα εξόδου πολλαπλών ενισχυτών ισχύος και τα μεταδίδει σε συγκεκριμένες κεραίες.

Η σειρά πρωτοβουλιών και ο κομβικός ρόλος για την ανάπτυξη του 6G

Image Credits: LG

Η LG Electronics πρωτοπορεί στην εξασφάλιση βασικών τεχνολογιών 6G μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών.

Το 2019 η εταιρεία ίδρυσε το Ερευνητικό Κέντρο "LG-KAIST 6G", σε συνεργασία με το Κορεατικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας, το κορυφαίο ερευνητικό πανεπιστήμιο της χώρας.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία και το Ινστιτούτο ένωσαν τις δυνάμεις τους με την "Keysight Technologies Inc.", έναν παγκόσμιο κατασκευαστή εξοπλισμού δοκιμών και μετρήσεων ασύρματων τηλεπικοινωνιών, φέρνοντας τη συνεργασία σε άλλο επίπεδο.

Ακόμη μια κομβική κίνηση ήταν η εκλογή του Δρ. Λι Κι-ντονγκ στη θέση του προέδρου στο "Applications Working Group" της "Next G Alliance" έως το 2023. Ο ίδιος είναι διευθυντής στο τμήμα "Research Engineer" στο "Research and Standards" στην LG USA, ενώ συμμετέχει ενεργά για πάνω από 20 χρόνια στην έρευνα και τυποποίηση συστημάτων κινητής και δορυφορικής επικοινωνίας σε διάφορους οργανισμούς.

Η "Next G Alliance" είναι μία πρωτοβουλία της βιομηχανίας "Alliance for Telecommunications Industry Solutions", για να προωθήσει την κορυφαία τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 6G για την επόμενη δεκαετία στη Βόρεια Αμερική.

Χρειάζεται χρόνος

Image

Υποστηρίζεται πως σε λίγα χρόνια, τα δίκτυα 6G θα μπορούν να προσφέρουν πιο γρήγορες ασύρματες ταχύτητες μετάδοσης και επικοινωνίας, με χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία.

Ακόμη, λέγεται πως η έκτη γενιά τεχνολογίας ασύρματων επικοινωνιών θα είναι το βασικό «συστατικό» του "Ambient Internet of Everything" (ή αλλιώς του επονομαζόμενου "Internet of Things"), το οποίο θα στοχεύει στη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης και των επιχειρήσεων, καθιστώντας το, πιο ευαίσθητο, προσαρμοστικό, αυτόνομο και εξατομικευμένο στις ανάγκες των καταναλωτών, αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη παρουσία και τις απαιτήσεις της.

Ωστόσο, τίποτα δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Ο... διάδοχος του 5G δεν αναμένεται σύντομα κοντά μας, καθώς όλη η διαδικασία είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Προς το 2025, τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα, με Κυβερνήσεις κι εταιρείες σε όλο τον κόσμο, μέσα από διάφορα προγράμματα, να κάνουν τις έρευνές τους, για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 6G.

Παρόλα αυτά, το πρώτο βήμα μόνο αισιοδοξία φέρνει. Το 6G θα φτάνει σε ταχύτητες τα 95 Gbit το δευτερόλεπτο και τίποτα ξανά δεν θα είναι το ίδιο στις επικοινωνίες, όπως τις ξέρουμε σήμερα. Οι αισθητήρες, οι «έξυπνες» επιφάνειες, τα terabits, η τεχνητή νοημοσύνη και πολλές ακόμα λέξεις αναμένεται να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, προσφέροντάς μας μια ακόμα πιο προηγμένη τεχνολογία και ακόμα περισσότερες δυνατότητες.