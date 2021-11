Generation Next: Η νέα γενιά Ελλήνων επιστημόνων βρίσκεται στην εφηβεία

Μπορεί σήμερα ένας έφηβος από τον Έβρο να ταξιδέψει εικονικά στο διάστημα και να προσεδαφιστεί στην επιφάνεια του Άρη ή της Σελήνης; Μία μαθήτρια από την Κεφαλλονιά να μάθει App Development και να δημιουργήσει πρωτότυπες εφαρμογές; Ή έφηβοι από κάθε πιθανό σημείο της Ελλάδας να ενημερωθούν με τρόπο κατανοητό και διασκεδαστικό για το Internet of Things ή να εξοικειωθούν με τις εκπληκτικές δυνατότητες της πλακέτας Arduino και να πειραματιστούν με αυτές;

Και βέβαια μπορούν! Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, με σύνδεση στο διαδίκτυο, και το www.generationnext.vodafone.gr στα «Αγαπημένα».

Πρόκειται για την online εκπαιδευτική πλατφόρμα του Προγράμματος Aνάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone - η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, και προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική εμπειρία STEM.

Έφηβοι από όλη την Ελλάδα κατακτούν τον κόσμο της τεχνολογίας και μεταμορφώνουν τον κόσμο μας

Image

Μέχρι σήμερα, το Generation Next έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της σχολικής - και όχι μόνο - κοινότητας με περισσότερους από 86.000 ωφελούμενους μαθητές, καθηγητές, συνεργάτες και πολίτες από όλη την Ελλάδα.

Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σε οπτικοακουστική μορφή και αναπτύσσεται σε τρεις θεματικές ενότητες:

Discover: πρώτη γνωριμία με το STEM μέσω βίντεο καινοτόμων κατασκευών εφήβων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως των μαθητών από την Κάλυμνο που δημιούργησαν ένα νοσοκομειακό drone για την παροχή προμηθειών πρώτων βοηθειών.

Learn: περιλαμβάνει μία σειρά εκπαιδευτικών κύκλων σχετικά με τις πλακέτες Arduino, το App Development και άλλες βασικές θεματικές STEM. Αν θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί ένα GPS και γιατί όχι να κατασκευάσετε το δικό σας, η ενότητα αυτή σας αφορά.

Create: περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με Do it Yourself δραστηριότητες. Οι μαθητές μπορούν να εμπνευστούν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές, όπως για παράδειγμα ένα home cinema, με μοναδικά υλικά κατασκευής ένα κουτί παπουτσιών, έναν μεγεθυντικό φακό και ένα κινητό τηλέφωνο!

Ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός με πολλούς νικητές και όλους εμάς κερδισμένους

Image

Ως επιστέγασμα του προγράμματος, το Ίδρυμα Vodafone διοργανώνει έναν πανελλήνιο διαγωνισμό προκειμένου να δώσει επιπλέον κίνητρο στους μαθητές ώστε να πειραματιστούν περαιτέρω με τις γνώσεις που απέκτησαν. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρεις διαγωνισμοί, από τους οποίους προέκυψαν συνολικά 450 κατασκευές και εφαρμογές από 144 σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από όλη την Ελλάδα.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της 3ης διοργάνωσης, μαθητές από το Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας δημιούργησαν ένα ευφυές ρομπότ που ελέγχει και προειδοποίει για τις συνθήκες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στο σπίτι, ενώ μαθητές από το 6ο Γυμνάσιο Δράμας επινόησαν ένα σύστημα για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα στις σχολικές αίθουσες. Από την άλλη πλευρά, δύο μαθητές από το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Δάφνης, δημιούργησαν δύο ρομποτικές κατασκευές για τον εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων και την αποτροπή της διασποράς της νόσου COVID-19 στη σχολική κοινότητα.

Όσοι ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον 4ο κύκλο του διαγωνισμού, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο https://www.vodafonegenerationnext.gr/diagonismos/plirofories, έως και 30/1/2022.

Το Generation Next υλοποιείται από το Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.