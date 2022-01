Apple: Σάλος στα social media για τα νέα emojis με τον «έγκυο άντρα»

Ενας μικρός πανικός έχει προκληθεί στα social media, έπειτα από το νέο emoji που παρουσίασε η Apple, καθώς μεταξύ των 37 που προστέθηκαν στα iPhones, υπάρχει και ένα που εμφανίζει έναν άνδρα... έγκυο!

Τα νέα emojis περιλαμβάνουν πολλά σχέδια από χείλη που δαγκώνονται μέχρι ακτινογραφία θώρακος και συνολικά κυκλοφόρησαν 37 νέα σχέδια. Όμως αυτά που προκάλεσαν μεγάλο ντόρο είναι τα emojis με τον «έγκυο άντρα» και «έγκυο άτομο», όπως λέγονται τα ονόματα αυτών των δύο σχεδίων (pregnant man, pregnant person).

Αμέσως έγινε χαμός από σχόλια στα social media για τα δύο νέα emojis που θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές της Apple προς τους χρήστες μόλις οι νέες εκδόσεις βγουν από την περίοδο beta εντός του έτους.

Ο σάλος ξέσπασε, όταν οι παρατηρήθηκαν τα εικονίδια με άνδρες να βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και να αγκαλιάζουν τις φουσκωμένες κοιλιές τους.



Ηδη στο twitter ξεκίνησε ένας μικρός χαμός...

Apple released an emoji of a pregnant man. We have to stand up and denounce this. What happened to follow the science? This is being introduced to kids? It’s unacceptable! pic.twitter.com/f2SC16mCQZ — Vernon Jones For Governor (@RepVernonJones) January 29, 2022

Emoji pregnant man, pregnant person coming to Apple iPhone https://t.co/CW8lPAEYb8 January 30, 2022

I believe we found the root cause of and model for the pregnant man emoji. You guessed it folks CNN’s Brian Stelter. pic.twitter.com/T3daOvsQKr — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 29, 2022