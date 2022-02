dLight: Η Google αποκάλυψε την πρώτη «έξυπνη» λάμπα που δεν βγαίνει προς πώληση

Οι «έξυπνες» συσκευές είναι το μέλλον και είναι λογικό και η Google να επενδύει ολοένα και περισσότερο σε αυτές, κυρίως με το σκεπτικό ότι μπορεί να μεγαλώσει το οικοσύστημά της και το οικοσύστημα του Google Assistant. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εταιρεία παρουσίασε στους υπαλλήλους της μια νέα «έξυπνη» λάμπα που ετοιμάζει και η οποία ωστόσο -με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή- δεν θα βγει προς πώληση στους καταναλωτές. Στόχος της Google είναι να τη διαθέσει αρχικά μόνο για υπαλλήλους της και έτσι ο σχεδιαστής της, Ben Gold, μοιράστηκε με την κοινότητα ένα πρώτο σχέδιο της dLight.

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk