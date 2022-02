Facebook: Αλλάζει όνομα το χρονολόγιο του λογαριασμού μας - Γιατί το News Feed γίνεται Feed

Το χρονολόγιο του Facebook είναι η πηγή που λαμβάνει ο κάθε χρήστης με λογαριασμό στην πλατφόρμα όλη την πληροφορία από φίλους και σελίδες που ακολουθεί. Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, η Meta ανακοίνωσε πως του αλλάζει πλέον το όνομα.H γνωστή εταιρεία ανακοίνωσε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media πως από εδώ και στο εξής το χρονολόγιο των χρηστών δεν θα αναφέρεται επίσημα ως “News Feed”, αλλά ως “Feed”. Εκπρόσωποι της Meta δήλωσαν σε ειδησεογραφικά sites του εξωτερικού πως αυτή η απόφαση είναι τυπική και οι χρήστες δεν θα δουν την παραμικρή αλλαγή στην απόδοση και τις λειτουργίες της πλατφόρμας.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc