Το YouTube παίρνει μέτρα για το spam στα σχόλια των δημοφιλών videos του

Το YouTube είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα για τα videos στο διαδίκτυο και όπως είναι λογικό, είναι και μια σταθερή πηγή θυμάτων για τους κακόβουλους χρήστες που μοιράζονται ασταμάτητα σχετικούς συνδέσμους.

Το πρόβλημα του spam είναι μεγάλο για το διαδίκτυο και είναι πολλαπλοί οι τρόποι που μοιράζονται από όσους θέλουν να «τραβήξουν» το ενδιαφέρον απλών χρηστών και να τους εξαπατήσουν.

Μεγάλα κανάλια έχουν αρχίσει πλέον να σχολιάζουν το θέμα και οι δημιουργοί δείχνουν ενοχλημένοι από το πόσο δεν αντιδρά η ίδια η πλατφόρμα για να περιορίσει το θέμα. Γνωστά YouTube channels, όπως τα Linus Tech Tips και MHBHD δημοσίευσαν πρόσφατα και σχετικά videos που αναφέρουν το πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς θύμα, αλλά και το πόσο αδρανές είναι το ίδιο το YouTube.

Η διαδικασία που οι επιτήδειοι μοιράζονται το περιεχόμενό τους (συνήθως συνδέσμους που οδηγούν σε συγκεκριμένες σελίδες ή σε εφαρμογές που απαιτούν από τον χρήστη να τις κατεβάσει στο κινητό ή τον υπολογιστή τους) είναι απλός: βρίσκουν δημοφιλή videos με αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις και απλά σχολιάζουν ασταμάτητα. Άλλες φορές κάνουν ένα σχόλιο και συνεχίζουν να δημιουργούν (πάντα μέσω τρίτων δικών τους λογαριασμών) διαλόγους και άλλες φορές απλά απαντάνε σε δημοφιλή σχόλια αναρτώντας απλά τα links τους.

«Το YouTube έχει ένα μεγάλο θέμα. Το spam. Από απατεώνες σχετικά με κρυπτονομίσματα, έως και συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα. Κάθε μέρα γίνεται ολοένα και χειρότερα», σημείωσε σε σχετική του ανάρτηση ο Linus Sebastian και σε ένα video που συγκέντρωσε αρκετά σχόλια.

«Το spam στα σχόλια του YouTube έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει διαφύγει κάθε ελέγχου», σημειώνει ο Marques Brownlee σε σχετικό video που ανέβασε στις αρχές του μήνα και καλεί την πλατφόρμα να βρει επιτέλους λύση.

Πολλοί από τους δημιουργούς σημειώνουν μάλιστα ότι κάποιοι έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που κάνουν τους θεατές να νομίζουν ότι με μια απλή διαδικασία θα κερδίσουν πλούσια δώρα ή και θα έρθουν σε άμεση επαφή με κάποιον διάσημο (συνήθως τον ίδιο τον YouTuber).

Από την μεριά της η Google έχει ήδη κάποιους μηχανισμούς που βελτιώνονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά πάντα οι επιτήδειοι βρίσκονται ένα βήμα μπροστά. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στην ιστοσελίδα Verge πως μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, αφαιρέθηκαν πάνω από 950 εκατομμύρια σχόλια που παραβίαζαν τους όρους χρήσης και πόσταραν σχετικά links. Ωστόσο, φαίνεται πως ακόμη και αυτός ο μηχανισμός δεν είναι αρκετός και πολλοί δημιουργοί συμμετείχαν σε μια ανεπίσημη καμπάνια επαγρύπνησης των χρηστών, αλλά και για να…χτυπήσουν καμπανάκια στην ίδια την πλατφόρμα.

Φαίνεται, δε, πως όλα αυτά έπιασαν τόπο, μιας και το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποια μεγάλα κανάλια είδαν στο διαχειριστικό εργαλείο τους κάποια έξτρα εργαλεία για την καταπολέμηση του spam.

This “Increase strictness” content moderation tool is a new experiment from YouTube that’s been in the works for a bit. Hoping it can make a dent in this comment spam we’ve been seeing so much lately pic.twitter.com/KVkjVCOUKZ