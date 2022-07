Netflix: Συνεργασία με την Microsoft για το φθηνό πακέτο με διαφημίσεις

Το Netflix ψάχνεται εδώ και καιρό με τρόπους που θα το βοηθήσουν να αυξήσει την εγκατεστημένη βάση χρηστών του και η ιδέα ενός φθηνότερου πακέτου συνδρομής που θα προσφέρει το περιεχόμενο με διαφημίσεις έχει επιβεβαιωθεί. Πλέον ξέρουμε και τον συνεργάτη της πλατφόρμας για το συγκεκριμένο project, που θα είναι η Microsoft.

Οι δύο πλευρές επισημοποίησαν τη συνεργασία και η εταιρεία του Ρέντμοντ θα προσφέρει τα εργαλεία και την τεχνογνωσία της για να τοποθετούνται διαφημιστικά μηνύματα στη διάρκεια προβολής των επεισοδίων, σε όσους επιλέξουν αυτό το νέο φθηνότερο πακέτο συνδρομής. Ο COO της Netflix, Γρεγκ Πίτερς, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο blog της εταιρείας πως «ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές και μια καλύτερη (από αυτήν της υπάρχουσας γραμμικής τηλεόρασης) υπηρεσία για τους διαφημιζόμενους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με την Microsoft για να κάνουμε πραγματικότητα αυτήν την νέα μορφή συνδρομής».

Από την πλευρά της η Microsoft δήλωσε μέσω του blog της και δια στόματος Μικαίλ Παρακίν (επικεφαλής του τομέα εμπειριών web) πως «η νέα αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει την προσέγγιση της εταιρείας μας στα θέματα προστασίας και απορρήτου των πελατών». Από την πλευρά του, ο CEO της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, σημείωσε το πόσο ενθουσιασμένος είναι από αυτήν την εξέλιξη και πως θέλει να μπει και το Netflix στη λίστα των συνεργατών που είναι ικανοποιημένοι από τις λύσεις που τους προσφέρονται.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf