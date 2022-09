Grow the future through eLearning: Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του δημιουργού του Moodle, Δρ Martin Dougiamas

Η WIDE Services, Premium πιστοποιημένος συνεργάτης του Moodle είχε την τιμή να διοργανώσει μία μοναδική εκδήλωση για το μέλλον των καινοτόμων υπηρεσιών ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, με τίτλο «Grow the future through eLearning» και επίτιμο προσκεκλημένο και κεντρικό ομιλητή τον Dr. Martin Dougiamas, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moodle Pty Ltd.