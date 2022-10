Quest Pro: Το νέο VR headset της Meta είναι το βασικό όχημά της για την είσοδο στο metaverse

Η Meta έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό τα σχέδιά της για ένα νέο VR headset υψηλών επιδόσεων που γνωρίζαμε μέχρι προσφάτως ως Project Cambria. Πλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα τη συσκευή που θα κυκλοφορήσει ως Quest Pro. Το νέο αυτό περιφερειακό βασίζεται στην πλατφόρμα Snapdragon XR2 Plus Gen 1 της Qualcomm και προσφέρει 50% υψηλότερες επιδόσεις από το τωρινό μοντέλο Oculus. Στο εσωτερικό του τμήμα φέρει δύο οθόνες LCD με ανάλυση 1800x1920 pixels για κάθε μάτι, με ρυθμό ανανέωσης στα 90 Hz, καθώς και 10 αισθητήρες υψηλής ανάλυσης σε διάφορα σημεία.

Η μνήμη της συσκευής φτάνει τα 12GB και ο αποθηκευτικός χώρος τα 256GB, ενώ από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι οι μηχανισμοί σάρωσης ματιών και προσώπου για να εστιάζει η απεικόνιση ακριβώς στο σημείο που κοιτάει ο χρήστης (και να αποδεσμεύει πόρους). Η αυτονομία του Quest Pro υπολογίζεται στα 60 με 90 λεπτά, ενώ για όσους θέλουν παραπάνω χρόνο, υπάρχει η δυνατότητα να συνδέεται με το ρεύμα μέσω καλωδίου USB Type-C 2 Μέτρων.

Ο σχεδιασμός του είναι μικρότερος από τα προηγούμενα μοντέλα και συνολικά είναι πιο συμπαγές. Οι οθόνες του προσφέρουν 37% πυκνότερη εικόνα σε pixels και 75% πλουσιότερη αντίθεση χρωμάτων και η Meta ανακοίνωσε πως και η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στο πίσω μέρος, έτσι ώστε να μοιραστεί καλύτερα το βάρος του και να φοριέται πιο εύκολα.

Οι εξωτερικές κάμερες της συσκευής καταγράφουν τον περιβάλλοντα χώρο και συνδυάζουν όλα αυτά τα δεδομένα για να μπορούν να προσφέρουν και εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας (AR), με σημαντικούς περιορισμούς σε επίπεδο χρωμάτων.

Τα δύο χειριστήρια της συσκευής φέρουν κι αυτά κάμερες για να καταγράφεται η κίνησή τους στο χώρο και να μπορούν να λειτουργούν σχεδόν αυτόνομα σε κίνηση 360 μοιρών. Διατηρούν το σχεδιασμό των τωρινών σχετικών περιφερειακών, αλλά ταυτόχρονα έχουν ενισχυμένο σύστημα δόνησης.

Η τιμή του Quest Pro ορίστηκε στα 1499 δολάρια και η κυκλοφορία του προγραμματίστηκε για τις 25 Οκτωβρίου. Οι προ-παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει για τις μεγαλύτερες αγορές του πλανήτη και τώρα μένει να δούμε πως θα αντιδράσουν οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες σε αυτά τα νέα δεδομένα.

Πέραν των ανακοινώσεων για το ίδιο το περιφερειακό της, η Meta ανακοίνωσε και μερικές ακόμη συνεργασίες και εξαγορές. Σε πρώτη φάση, η αμερικανική εταιρεία θα συνεργαστεί με την Microsoft για να προσφέρει games από την υπηρεσία Xbox Game Pass μέσω cloud (σε μορφή streaming), καθώς και μια πληθώρα προγραμμάτων εργασίας, όπως τα Teams, Office και Windows.

Για να τονώσει και την παρουσία της στο χώρο του VR gaming, η Meta ανακοίνωσε την εξαγορά τριών studios που δημιουργούν παιχνίδια. Το πρώτο είναι η αμερικανική Camouflaj, που έχει προσφέρει τα Republique και Iron Man VR. Το δεύτερο είναι η αμερικανική Armature που έχει εργαστεί στα Resident Evil 4 VR, Where the Heart Leads και Ark: Genesis Part 1. Τέλος, η τρίτη είναι η Twisted Metal που έχει ασχοληθεί με τα The Maw, ‘Splosion Man, Wilson’s Heart και Path of the Warrior.