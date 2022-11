Twitter: Οι επόμενες -πολύ δύσκολες- μέρες του Ελον Μασκ - Τι ακολουθεί μετά την εξαγορά της χρονιάς

H νέα εποχή του Twitter ξεκίνησε με τον Ελον Μασκ στο τιμόνι, αλλά ο… «ιδιαίτερος» δισεκατομμυριούχος φαίνεται πως έχει τεράστιο δρόμο να διανύσει και πολλά εμπόδια να προσπεράσει. Ας δούμε τι κρύβουν οι επόμενες -πολύ δύσκολες- μέρες στο τιμόνι της πλατφόρμας. O Eλον Μασκ εξαγόρασε το Twitter για να φτιάξει μία σούπερ εφαρμογή, ένα app που θα κάνει τα πάντα. Πρόκειται για μια νέα τάση που έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει έδαφος σε αγορές σαν αυτές της Κίνας και θα δίνει στους χρήστες πολλές δυνατότητες και λειτουργίες που θα τους κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Παράδειγμα «σούπερ εφαρμογής» που κάνει θραύση στην Κίνα είναι το WeChat, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να πληρώσουν, να καλέσουν ταξί, να στείλουν χρήματα σε φίλους ή και να κάνουν ψηφιακή ταυτοποίηση στοιχείων.

Οι πρώτες απομακρύνσεις

Οι αντιδράσεις για το χθες του Twitter ήταν έντονες για τον Μασκ από την πρώτη στιγμή που εξέφρασε την πρόθεσή του να εξαγοράσει την πλατφόρμα. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι στη νέα εποχή τρία υψηλόβαθμα (μέχρι χθες) στελέχη του Twitter αποτέλεσαν παρελθόν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο λόγος για τους μέχρι πρότινος CEO και CFO Παράγκ Αγκραβάλ, Νεντ Σίγκαλ, αλλά και την επικεφαλής στο τμήμα ρυθμιστικών θεμάτων Βιτζάια Γκάντε. Με τους δύο πρώτους δύο, ο Μασκ ήρθε αρκετές φορές σε έντονες αντιπαραθέσεις όσο γίνονταν οι διαπραγματεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ψεύτικων λογαριασμών που διατηρούνται (και κινούνται ανεξέλεγκτα) στην πλατφόρμα.

H επόμενη μέρα και το… παιδομάζωμα

O Μασκ έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή πως θέλει να κάνει το Twitter μια πλατφόρμα ελεύθερης έκφρασης και σίγουρα από τα πρώτα πράγματα που θέλει να ολοκληρώσει άμεσα είναι η επιστροφή δημοφιλών accounts και χρηστών που έχουν αποκλειστεί. Μέσα σε αυτά βρίσκεται και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες είχε ανοίξει πόλεμο με τους επικεφαλής του Twitter. Ο ίδιος ο Τραμπ καλωσόρισε την αλλαγή ιδιοκτησίας στο Twitter αναφέροντας πως είναι χαρούμενος που «πλέον το Twitter δεν διοικείται από ριζοσπαστικούς αριστερούς και μανιακούς που πραγματικά μισούν τη χώρα μας». Με αυτό το σκεπτικό, η εταιρεία θα ξεκινήσει να δημιουργεί ένα νέο εποπτικό συμβούλιο για το περιεχόμενο και τις διαφορετικές απόψεις που θα εκφράζονται.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. October 28, 2022

Στην όλη αυτή διαδικασία αναδιάρθρωσης του Twitter, ο Ελον Μασκ έχει φέρει μαζί του 50 στενούς του συνεργάτες από την Tesla.

Η Ευρώπη τον περιμένει στη γωνία

Βέβαια, ο Μασκ δεν θα έχει τους πάντες έτοιμους να τον υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες. Ήδη ο Επίτροπος Εσωτερικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τιερί Μπρετόν, απάντησε στο μήνυμα του νέου ιδιοκτήτη περί «απελευθέρωσης του πουλιού» πως «στην Ευρώπη, το πουλί θα πετάει ακολουθώντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Επιβεβαιωμένοι λογαριασμοί με 20 δολάρια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ιστοσελίδων του εξωτερικού, η ομάδα του Ελον Μασκ δουλεύει σε ένα πλάνο που θέλει όσους επιθυμούν επιβεβαιωμένο τον λογαριασμό τους (με το ξεχωριστό μπλε εικονίδιο δεξιά από το username τους) να πρέπει να καταβάλουν ένα μηνιαίο αντίτιμο 20 δολαρίων. Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να αλλάξει δομικά τον τρόπο επιβεβαίωσης των λογαριασμών και περιορισμού των ψεύτικων accounts, αλλά ήδη υπάρχουν αρκετές διαφωνίες και αντιδράσεις για το θέμα της συνδρομής. Οι περισσότεροι αναφέρουν πως ναι μεν η διαδικασία αυτή είναι προσιτή για όλους όσοι θέλουν να επιβεβαιώσουν τον λογαριασμό τους, αλλά από την άλλη είναι πλέον πολύ εύκολο για κάποιον να φαίνεται επιβεβαιωμένος χρήστης, χωρίς ωστόσο να είναι. Στην εποχή των fake news και της ιντερνετικής προπαγάνδας, ένα ψεύτικος λογαριασμός που απλά πληρώνει για να φαίνεται πραγματικός, σίγουρα βάζει απλά περισσότερο νερό στο μύλο…

Οι νέες αποχωρήσεις, οι (υποκινούμενες;) αντιδράσεις

Τα νέα δεδομένα φαίνεται πως δεν άρεσαν πάντως σε πολλούς χρήστες και ακόμη και accounts με πολλούς ακόλουθους δήλωσαν εμπράκτως πως είναι κάθετα αντίθετα με το νέο καθεστώς. Ο γνωστός Nibel (@Nibellion) που λειτουργούσε ως βασική πηγή ειδήσεων στην αγορά της τεχνολογίας και του gaming, ανέβασε μια ανακοίνωση πως αποχωρεί από το Twitter, αφήνοντας ένα account με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους.

Ταυτόχρονα με όλα αυτά, μία μικρή μερίδα λογαριασμών ξεκίνησε την ταυτόχρονη διασπορά μηνυμάτων μίσους, θέλοντας να δημιουργήσει αναστάτωση στο Twitter. Ο επικεφαλής ασφάλειας του Twitter, Yoel Roth, σημείωσε πως πάνω από 300 λογαριασμοί έκαναν σε μικρό χρονικό διάστημα πάνω από 50.000 «τιτιβίσματα».