Η Amazon στον «χορό» των απολύσεων, το Twitter Blue επιστρέφει ανανεωμένο

Οι πρόσφατες αναταραχές στο εσωτερικό των Meta και Twitter λόγω των μαζικών απολύσεων φαίνεται πως δεν θα είναι οι μόνες στο χώρο της τεχνολογίας, αφού και η Amazon ανακοίνωσε πως προχωράει σε περικοπές προσωπικού. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του τμήματος συσκευών και υπηρεσιών, Ντέιβ Λιμπ, έστειλε στους εργαζομένους του τομέα του ένα mail, όπου και αναφέρει πως «μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης, αποφασίσαμε να ενοποιήσουμε μερικές ομάδες και υπηρεσίες. Μία από τις συνέπειες αυτής της απόφασης είναι πως ορισμένες θέσεις και κάποιοι ρόλοι θα καταργηθούν».

Η εταιρεία σημειώνει πως θα υποστηρίξει τους εργαζομένους που θα απολυθούν και αν για κάποιον δεν υπάρχει επόμενη μέρα στην εταιρεία, ακόμη και σε άλλη θέση, θα του προσφερθεί ένα σημαντικό πακέτο αποχώρησης με αρκετά προνόμια και υποστηρικτικά επιδόματα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το πόσους αφορά αυτή η εξέλιξη, αλλά το υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας ανέφερε πως το ποσοστό του προσωπικού που θα απολυθεί θα είναι μικρό.

Για όσους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, οι απολύσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Το Twitter ξεκίνησε αυτό τον… «χορό» με απολύσεις 4.000 υπαλλήλων με το που πήρε ο Ελον Μασκ τα ηνία της διοίκησης, ενώ ακολούθησαν και απολύσεις άλλων 5.000 εξωτερικών συνεργατών με συνοπτικές διαδικασίες. Λίγο μετά, ήρθε η ώρα της Meta και της παραδοχής του Μαρκ Ζούκερμπεργκ για λάθος εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς που οδήγησε πάνω από 11 χιλιάδες υπαλλήλους εκτός εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, ο Ελον Μασκ προσπαθεί να επαναφέρει το συνδρομητικό πακέτο Twitter Blue, μετά τις τραγελαφικές καταστάσεις που εμφανίστηκαν λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση της νέας μορφής του. Ετσι, το πακέτο που κοστίζει 7,99 δολάρια το μήνα και δίνει στους χρήστες κάποια προνόμια, όπως το σχετικό μπλε σύμβολο επιβεβαίωσης, θα επαναλανσαριστεί στις 29 Νοεμβρίου με αρκετές αλλαγές στα των προδιαγραφών και των ελέγχων.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid