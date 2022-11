Hive Social: Ο νέος μεγάλος αντίπαλος του Twitter είναι εδώ και απειλεί τον Μασκ

Μπορεί το Twitter να περνάει αρκετά δύσκολες στιγμές μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας και τη νέα εποχή του Ελον Μασκ, αλλά φαίνεται πως εκτός από τις απολύσεις έχει να αντιμετωπίσει και μια ακόμη ανερχόμενη πλατφόρμα, το Hive Social. Συγκεκριμένα, μια μεγάλη ομάδα χρηστών αρνείται πεισματικά να περάσει στην εποχή του Μασκ στο Twitter και κάπως έτσι φαίνεται πως κάποιες εναλλακτικές πλατφόρμες ίσως και να επωφεληθούν. Μία από αυτές είναι το Hive Social, το οποίο μέσα σε μία ημέρα είδε 750 χιλιάδες χρήστες να κάνουν εγγραφή για να τη δοκιμάσουν.

Επικεφαλής και δημιουργός του Hive Social είναι η 24χρονη Ραλούκα Ποπ, η οποία ξεκίνησε να γράφει μόνη της κώδικα τον Ιούνιο του 2019 και έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη έκδοση της πλατφόρμας της τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Πιστή στο όραμά της, πήρε δάνεια για να πληρώσει προγραμματιστή και server και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ενώ λίγο αργότερα ένας επενδυτής πείστηκε να τη χρηματοδοτήσει με 25 χιλιάδες δολάρια.

Η εφαρμογή στοχεύει κυρίως σε νεανικό κοινό, ενώ προσφάτως δείχνει να κερδίζει και τους gamers. Οι εγγραφές προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πλέον ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, φτάνοντας τους servers της στα όριά τους.

1,000,000 Besties and the number keeps climbing! Thank you to everyone who has followed us, joined, shared their Hive posts and profiles, invested in our WeFunder, and overall just given us such an incredible amount of support! pic.twitter.com/3IOliTf647