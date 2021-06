Ραφαέλ Ναδάλ: Αποσύρει τη συμμετοχή του από το Ουίμπλεντον και τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Ράφα Ναδάλ αποφάσισε να αποσυρθεί από την διεκδίκηση του Ουίμπλεντον, αλλά και της παρουσίας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καθώς τα χρόνια τον... βάρυναν και η κούραση τον καταβάλλει περισσότερο απ' ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Ετσι λοιπόν, σε συνεννόηση με το προπονητικό του επιτελείο, ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας πήρε την απόφαση να ξεκουραστεί έτσι ώστε να επανακάμψει και να επιστρέψει δριμύτερος στην διεκδίκηση τροπαίων.

Ο Ναδάλ έπαιξε στο Roland Garros, στο ιταλικό Οπεν και στο Οπεν της Μαδρίτης σε διάστημα μερικών εβδομάδων με αποτέλεσμα να «αδειάσει από μπαταρίες».

Ο 35χρονος έγραψε σε μια σειρά από tweets ότι αυτό το μέτρο λαμβάνεται με την ελπίδα να παρατείνει την καριέρα του.

«Γεια σε όλους, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στα φετινά πρωταθλήματα στο Wimbledon και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Δεν είναι ποτέ μια εύκολη απόφαση, αλλά αφού "'άκουσα" το σώμα μου και το συζήτησα με την ομάδα μου, καταλαβαίνω ότι είναι η σωστή απόφαση», ανέφερε ο Ισπανός τενίστας.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision