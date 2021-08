Ο Αντι Μάρεϊ έβαλε δύσκολα στον Στέφανο Τσιτσιπά, όμως ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας, έκανε ξανά το κοινό να υποκλιθεί στο ταλέντο του και να πάψει να ασχολείται με τα όσα συμβαίνουν έξω από το κορτ. Ο Τσιτσιπάς μετά από επική μονομαχία διάρκειας 4 ωρών και 49 λεπτών επικράτησε με 3-2 σετ (2-6, 7-6(7), 3-6, 6-3, 6-4) και θα παίξει στη συνέχεια του US Open με το Γάλλο Αντριάν Μαναρινό.

Ο Βρετανός τενίστας, που έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και μάλλον οδεύει προς τη δύση της καριέρας του, έπαιξε με ψυχή όμως ο 23χρονος τενίστας, όμως, παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να πάρει μια νίκη που μπορεί να τον «σπρώξει» στη συνέχεια του τουρνουά. Η κλήρωση, άλλωστε, είναι πιο βατή από εδώ και πέρα.

Τα πράγματα στράβωσαν, πάντως, από το ξεκίνημα του αγώνα, καθώς ο Μάρεϊ εκμεταλλεύτηκε το παθητικό παιχνίδι του Τσιτσιπά και πετυχαίνοντας δύο σερί μπρέικ, «έγραψε» μέσα σε αποθέωση το 1-0.

Οπως ήταν λογικό, ο Ελληνας τενίστας πίεσε στο δεύτερο σετ, όμως όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκε τα δύο μπρέικ πόιντ που είχε στο 2-1, αλλά είδε και τον αντίπαλό του να τον απειλεί σε πολύ κρίσιμο σημείο, στο 4-4. Οι διαφορές τελικά λύθηκαν σε ένα συναρπαστικό τάι μπρέικ, με τον Μάρεϊ να κάνει διπλό λάθος στο 7-7 και τον «Στεφ» να φέρνει το ματς στα ίσα. Θα περίμενε κανείς ότι ο Τσιτσιπάς θα έπαιρνε μπρος, όμως και πάλι ήταν παθητικός κι άφησε τον Μάρεϊ να κάνει το παιχνίδι του. Αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί πάλι πίσω με μπρέικ (0-2) και μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες για το μπρέικ μπακ (0/4 μπρέικ πόιντ στο 1-3), βρέθηκε πάλι να... κυνηγάει τον 34χρονο τενίστα.

