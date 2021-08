Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέα ειρωνική ανάρτηση του Μάρεϊ για τον Έλληνα τενίστα - Τον συνέκρινε με τον Τζεφ Μπέζος

Ο Άντι Μάρεϊ συνεχίζει να έχει νεύρα για την ήττα του από τον Στέφανο Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του US Open, όπως δείχνει η ανάρτησή του στο Twitter. Του έφταιξε το γεγονός ότι ο Έλληνας τενίστας έκανε δυο φορές διάλειμμα για ν απάρει τουαλέτα. Τον συνέκρινε μάλιστα σε ταχύτητα με... τον Τζεφ Μπέζος, καθώς ανέφερε πως ο δεύτερος θα ερχόταν πιο γρήγορα από το Διάστημα. Για την ιστορία, ο δισεκατομμυριούχος πήγε στο Διάστημα και γύρισε μέσα σε 4 λεπτά.

Οι δύο τενίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι στο ξεκίνημα του τουρνουά και ο Έλληνας ήταν αυτός που επικράτησε με 3-2 σετ, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ο Βρετανός, όμως, εκνευρίστηκε λόγω του 8λεπτου break του Τσιτσιπά, με συνέπεια να δηλώσει πως «έχασα τον σεβασμό μου γι’ αυτόν».

Δεν έμεινε εκεί, όμως, ο Μάρεϊ αλλά επανήλθε με ανάρτησή του στο Twitter, όπου έγραψε το εξής: «Γεγονός της ημέρας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάζεται διπλάσιο χρόνο για να πάει στην τουαλέτα, απ’ όσο ο Τζεφ Μπέζος για να πάει στο διάστημα. Ενδιαφέρον».

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀