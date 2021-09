Μαρία Σάκκαρη: Ιστoρική νίκη και πρόκριση στα προημιτελικά του US Open

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της. Κέρδισε σε ένα συναρπαστικό ματς την Μπιάνκα Αντρεέσκου με 2-1 σε (6-7, 7-6, 6-3) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open. Φανερά συγκινημένη η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά το τέλος του αγώνα είπε «Είμαι άφωνη. Προσπάθησα να είμαι θαρραλέα».

Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση με διάρκεια 3 ώρες και 29 λεπτά και που ολοκληρώθηκε στις 02:14 τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη, η Μαρία Σάκκαρη έκανε μια σπουδαία ανατροπή επί της Αντρέσκου παίρνοντας τη ρεβάνς για την ήττα της στο Μαϊάμι.

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

🇬🇷 Maria Sakkari is victorious in a battle for the ages. pic.twitter.com/PcIOp6QRBv — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

.@mariasakkari is feeling guilty for making people late to work tomorrow 🤣 pic.twitter.com/SCcZwBW6US September 7, 2021

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας άλλος αγώνας γυναικών δεν έχει ολοκληρωθεί τόσο αργά στην ιστορία του τουρνουά. Επίσης η Σάκκαρη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open. Θα είναι ο δεύτερος προημιτελικός της καριέρας της σε Grand Slam και έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά τον πρώτο, που ήταν στο Roland Garros, όπου είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά.

Επόμενη αντίπαλός της στα προημιτελικά θα είναι η Πλίσκοβα που είναι στο Νο4 της διοργάνωσης.

Δείτε όλα τα ζευγάρια: