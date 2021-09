Μαρία Σάκκαρη: Δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ραντουκάνου χάνοντας με 2-0 σετ - Εκτός τελικού στο US Open

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στη 18χρονη Έμα Ραντουκάνου και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-4) στον ημιτελικό του US Open χάνοντας έτσι την ευκαιρία να βρεθεί για πρώτη φορά στον τελικό του τουρνουά και να επισφραγίσει τη μεγάλη της επιτυχία. Η Έμα Ραντουκάνου θα παίξει στον τελικό του Σαββάτου (23:00) με την 19χρονη Λέιλα Φερνάντεζ.

Είναι ο 2ος χαμένος ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη σε Grand Slam στο 2021 μετά από εκείνο στο Roland Garros αλλά της αξίζουν συγχαρητήρια για την σπουδαία παρουσία της σε Παρίσι και Νέα Υόρκη.

