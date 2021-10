Κύργιος: Τον έπιασε στα «πράσα» η εντυπωσιακή Κιάρα και ο καυγάς τους σήκωσε στο πόδι το ξενοδοχείο

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται δημόσιο θέαμα, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Ο λόγος για τον διάσημο Αυστραλό τενίστα Νικ Κύργιο και την εντυπωσιακή Ιταλίδα σύντροφό του Κιάρα Πασάρι, που «σκοτώθηκαν», λόγω... τρίτου προσώπου. Συγκεκριμένα, οι δυο τους είχαν έναν άγριο τσακωμό σε ξενοδοχείο της Αδελαΐδας, όταν η κοπέλα ανακάλυψε πως ο ατίθασος (εντός κι εκτός κορτ) τενίστας την απάτησε.

Επιστρέφοντας από τη Βοστώνη, όπου ο Κύργιος είχε πάει για αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο «Laver Cup», το ζευγάρι υποχρεώθηκε να μείνει σε καραντίνα και το απόγευμα της Πέμπτης, ξέσπασε το άγριο επεισόδιο μεταξύ των δύο! Η Πασάρι ανακάλυψε φωτογραφία του Κύργιου που τον δείχνει να κοιμάται (σ.σ. τουλάχιστον τη στιγμή εκείνη) με μία άλλη γυναίκα στο κρεβάτι και μάλιστα την ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαι ακόμα σε ένα δωμάτιο μαζί του (η αστυνομία τον μετέφερε αργότερα σε διαφορετικό δωμάτιο βέβαια), ήταν φρικτό για μένα. Αυτή η γυμνή κοπέλα δίπλα του στο κρεβάτι δεν είμαι εγώ» ανέφερε στην περιγραφή. Ακολούθησε ένας απίστευτος καυγάς και χρειάστηκε ακόμα και η επέμβαση της αστυνομίας την οποία κάλεσαν άνθρωποι του ξενοδοχείου.

«Το απόγευμα της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου 2021, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για μια λεκτική διαμάχη μεταξύ δύο ενοίκων μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Διεξήχθη έρευνα, δεν διαπιστώθηκαν αδικήματα και τα δύο μέρη θα περάσουν τώρα το υπόλοιπο της καραντίνας τους σε ξεχωριστά δωμάτια», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας. Στη συνέχεια μάλιστα ανάρτησε και μερικά στιγμιότυπα οθόνης από από τη μεταξύ τους συνομιλία. «Μπορείς να πάρεις τα πράγματά σου από το σπίτι;», αναφέρει ο Κύργιος στο ένα μήνυμά του, ενώ πιο μετά ζητάει τον υπολογιστή του από τη σύντροφό του!

