Στέφανος Τσιτσιπάς: Κέρδισε με ανατροπή (2-1) τον Φονίνι και πέρασε στους «16» του Indian Wells

Στους «16» του Indian Wells προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος νίκησε με 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) τον Φάμπιο Φονίνι. Ο Ελληνας πρωταθλητής δεν μπήκε καλά στο πρώτο σετ και το έχασε εύκολα με 6-2. Στη συνέχεια ανέβασε ταχύτητα επέβαλε τον ρυθμό του και τελικά πήρε τη νίκη πρόκριση. Ο Τσιτσιπάς παρά το γεγονός ότι δέχθηκε το break στο δεύτερο σετ με τον Ιταλό να προηγείται 2-1 έδειξε χαρακτήρα και έφτασε στη νίκη.

Στη φάση των «16», όπου συμμετέχει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο συγκεκριμένο τουρνουά ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο27 στον κόσμο).

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης υπήρξε μία στιγμή έντασης του Ελλήνα πρωταθλητή με τον Φάμπιο Φονίνι, καθώς ο Ιταλός από το δεύτερο σετ που άρχισε να γυρίζει η κατάσταση, διαμαρτυρόταν συνεχώς στον διαιτητή για το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς μιλούσε στην διάρκεια του αγώνα, ενώ ζήτησε να δεχτεί ποινή για coaching από τον πατέρα του, κάτι που δεν έγινε.

A few words exchanged 👀



Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN