Στιγμή έντασης υπήρξε λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης μεταξύ Στέφανου Τσιτσιπά και Φάμπιο Φονίνι, όπου ο Ελληνας πρωταθλητής επικράτησε μετά από ανατροπή του αντιπάλου του με 2-1 στα σετ, στο πλαίσιο του τουρνουά Indian Wells. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που ο Στέφανος Τσιτσιπάς άρχισε την αντεπίθεσή του μετά το πρώτο χαμένο σετ, ο Ιταλός τενίστας διαμαρτυρόταν συνεχώς στον διαιτητή για το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς μιλούσε στην διάρκεια του αγώνα, ενώ ζήτησε να δεχτεί ποινή για coaching από τον πατέρα του, κάτι που δεν έγινε.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ιταλός να κάνει τα παράπονά του στον Τσιτσιπά όταν πλησιάσαν για να δώσουν τα χέρια, με τον Ελληνα πρωταθλητή να του το... «ξεκόβει» κάπως απότομα. Δείτε το βίντεο:

A few words exchanged 👀



Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN