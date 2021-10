Αλλη μία ανατροπή χρειάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να περάσει στα προημιτελικά του Indian Wells, ξεπερνώντας με 2-1 σετ τον «σκόπελο» του Αυστραλού Αλεξ Ντε Μινόρ. Και αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολη σε σχέση με την ανατροπή που έκανε κόντρα στον Φονίνι, καθώς ο Ντε Μινόρ ήταν εξαιρετικός για δύο σετ. Ωστόσο ο Ελληνας πρωταθλητής τα κατάφερε και με 2-1 σετ (6-7, 7-6, 6-2 σε 2 ώρες και 43 λεπτά) πήρε το εισιτήριο για τους «8», σε ένα από τα ωραιότερα ματς της σεζόν.

The quality of this one 🔥@steftsitsipas @alexdeminaur #BNPPO21 pic.twitter.com/AqbTHAmUiM