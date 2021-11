Μαρία Σάκκαρη: Ηττήθηκε από την Κονταβέιτ και αποκλείστηκε από τον τελικό του WTA Finals

Το όνειρο της Μαρίας Σάκκαρη για συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό του WTA Finals στην πρώτη της παρουσία στο τουρνουά σταμάτησε στην τετράδα. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-1, 3-6, 6-3) μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι, από την Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ και αποκλείστηκε από τον τελικό.

A magical @WTAFinals debut 😊

First Greek woman to appear at the WTA Finals 🇬🇷

Broke into the Top 10 earlier this year ✔️



Congrats on a fantastic season, @mariasakkari 👋 pic.twitter.com/uUjmriV88n