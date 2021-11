Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το ATP Finals λόγω τραυματισμού

O No4 στην παγκόσμια κατάταξη τενίστας στον κόσμο, Στέφανος Τσιτσιπάς, αποσύρθηκε από το ATP Finals λόγω ενός προβλήματος στον αγκώνα. Ετσι ο σημερινός αγώνας (17/11) με τον Κάσπερ Ρουντ δεν θα διεξαχθεί. Οι φήμες περί αποσυρσής του είχαν ξεκινήσει από νωρίς, καθώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προπόνησή του. Τη θέση του Ελληνα πρωταθλητή στο δεύτερο όμιλο του ATP Finals θα πάρει ο δεύτερος αναπληρωματικός Κάμερον Νόρι.

