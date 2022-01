Νόβακ Τζόκοβιτς: Εξετάζουν ψευδή στοιχεία κατά την είσοδό του στη χώρα - Εν αναμονή της απόφασης για την απέλαση

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Αλεξ Χοκ είναι ο άνθρωπος που θα αποφασίσει για το επόμενο επεισόδιο στο... σήριαλ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας δικαιώθηκε από το δικαστήριο της Μελβούρνης ωστόσο ο Χοκ είναι αυτό που θα κρίνει αν ο «Νόλε» θα παραμείνει στη χώρα και θα αγωνιστεί στο Αυστραλιανό Οπεν ή θα συλληφθεί και εν συνεχεία θα απελαθεί από τη χώρα.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα από την Αυστραλία εξετάζονται τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί ώστε να διερευνηθεί αν αυτά είναι νόμιμα ή υπάρχουν ψευδή στοιχεία. Ο ίδιος ο Σέρβος τενίστας κατά την είσοδό του στη χώρα είχε δηλώσει πως δεν έχει ταξιδέψει σε κάποιο άλλο κράτος για 14 ημέρες, ωστόσο υπάρχουν αναρτήσεις αλλά και έγγραφα που τον θέλουν στις αρχές του μήνα να είναι στην Ισπανία για προπονήσεις. Ο Tζόκοβιτς ταξίδεψε για τη χώρα της Ωκεανίας στις 5 Ιανουαρίου, όμως οι φωτογραφίες τον δείχνουν στις 2 Ιανουαρίου να προπονείται στην Ισπανία. Νωρίτερα, στις 26 Δεκεμβρίου βρισκόταν στην πατρίδα του, τη Σερβία, όπου και παραβρέθηκε σε εκδήλωση τένις για παιδιά. Οι ημερομηνίες δεν «ταιριάζουν» καθώς δείχνουν πως μέσα σε αυτές τις 14 ημέρες ταξίδεψε από τη Σερβία στην Ισπανία, πριν βρεθεί στην Αυστραλία.

And there's fresh questions over Novak Djokovic's Australian Travel Declaration - in which he declared he hadn't travelled in the 14 days before he flew to Australia on Jan 5. He was seen playing Tennis in Serbia on Dec 25, and training in Spain on Jan 2. pic.twitter.com/s4fGZNc280



Παρότι η πλευρά του Τζόκοβιτς αναφέρει πως δεν συμπλήρωσε ο ίδιος τα σχετικά έγγραφα, αν επαληθευθούν τα στοιχεία τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος και με ποινή φυλάκισης, όπως ορίζουν οι νόμοι του κράτους για τα ψευδή στοιχεία.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037