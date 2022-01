Νόβακ Τζόκοβιτς: Ώρα μηδέν για την απόφαση της απέλασής του από την Αυστραλία

Λίγες ώρες, πλέον, μας χωρίζουν από την οριστική απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας για την πολύκροτη υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς. Τα ΜΜΕ της χώρας, αλλά και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία του εξωτερικού, θεωρούν ότι η απόφαση για απέλαση του σέρβου τενίστα είναι ειλημμένη! Είναι ενδεικτικό πως ο δημοσιογράφος της αυστραλιανής εφημερίδας, The Saturday Paper, Πολ Μπονγκιόρνο, υποστηρίζει ότι η απόφαση για απέλαση έχει ήδη ληφθεί.

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow.