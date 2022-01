Ενός κακού... μύρια έπονται λέει το γνωμικό του αρχαίου Ελληνα τραγικού ποιητή Σοφοκλή και φαίνεται να κολλάει γάντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας που απελάθηκε από την Αυστραλία, πέρα από το γεγονός ότι δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο Grand Slam του 2022, θα χρειαστεί να πληρώσει και τα έξοδα για τη δικαστική διαμάχη της συμμετοχής του στο Australian Open. Ποσό που ακόμη και για τον Τζόκοβιτς δεν θεωρείται αμελητέο, καθώς θα κληθεί να καταβάλει περίπου 500.000 ευρώ.



Η υπόθεση της συμμετοχής του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open έληξε με αρνητικό τρόπο για τον Σέρβο, ο οποίος είδε τις προσπάθειές του να σταματούν στην πόρτα του δικαστηρίου. Έτσι, ο «Νόλε» όχι μόνο δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμη τίτλο στην Αυστραλία και να προσθέσει στον λογαριασμό του περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ (2 εκατ. δολάρια) που είναι το έπαθλο για τον νικητή, αλλά θα βρεθεί και χρεωμένος.



Συγκεκριμένα το ποσό υπολογίζεται ότι θα πληρώσει στο κράτος της Αυστραλίας αγγίζει τις 500.000 ευρώ και φυσικά θα πρέπει να υπολογιστεί και η αμοιβή των δικηγόρων που των εκπροσώπησαν. Ετσι, μετά την αρνητική για τον ίδιο, απόφαση του Ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο Τζόκοβιτς θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη αν και το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα δυσκολευτεί να τα... μαζέψει, αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη οδεύει σε διακοπές στο Ντουμπάι.

Αφού έχασε λοιπόν μια τελευταία δικαστική προσπάθεια να παραμείνει στη χώρα, ο Τζόκοβιτς είπε ότι είναι «εξαιρετικά απογοητευμένος», αλλά αποδέχτηκε την απόφαση. Έφυγε με πτήση για Ντουμπάι μια κίνηση που σηματοδότησε και το τέλος αυτής της 10ήμερης περιπέτειας, στην οποία ο Σέρβος ήθελε ως ανεμβολίαστος να μείνει για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open.

«Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη δήλωση για να αναφερθώ στα αποτελέσματα της σημερινής ακρόασης του Δικαστηρίου. Τώρα θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω, προτού κάνω περαιτέρω σχόλια πέρα από αυτό. Είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος με την απόφαση του Δικαστηρίου να απορρίψει την αίτησή μου για δικαστικό έλεγχο της απόφασης του Υπουργού να ακυρώσει τη βίζα μου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορώ να μείνω στην Αυστραλία και να συμμετάσχω στο Αυστραλιανό open.

Σέβομαι την απόφαση του Δικαστηρίου και θα συνεργαστώ με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την αναχώρησή μου από τη χώρα. Νιώθω άβολα που τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ελπίζω ότι όλοι τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι και το τουρνουά που τόσο αγαπώ.Θα ήθελα να ευχηθώ στους παίκτες, τους υπεύθυνους του τουρνουά, το προσωπικό, τους εθελοντές και τους φιλάθλους ό,τι καλύτερο για το τουρνουά.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους φίλους, την ομάδα, τους υποστηρικτές, τους οπαδούς και τους Σέρβους συμπατριώτες μου για τη συνεχή υποστήριξή σας. Υπήρξατε όλοι μια μεγάλη πηγή δύναμης για μένα».

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχώρησε με πτήση της Emirates για το Ντουμπάι στις 13:30 ώρα Ελλάδας (22:30 ώρα Αυστραλίας), αφού έχασε τη μάχη για να παραμείνει στην Αυστραλία για να αγωνιστεί στο Open Βέβαια παραμένει ακόμα άγνωστο αν θα παραμείνει εκεί ή θα επιστρέψει στην Σερβία. Πάντως, στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι θέλει να ξεκουραστεί.

Novak Djokovic leaves the Marhaba lounge at Melbourne Airport for flight back to Europe. pic.twitter.com/Rg2D1XTTwW