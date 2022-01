Μαρία Σάκκαρη: Δυσκολεύτηκε, αλλά δεν σκόνταψε στην πρεμιέρα του Australian Open

Λίγο το άγχος της πρεμιέρας, λίγο η Τατιάνα Μαρία που αποδείχθηκε σκληρό καρύδι πήγαν να κόψουν πρόωρα την πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open, ωστόσο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε χαρακτήρα και δικαιολόγησε εν μέρει, την κατάταξή της στο παγκόσμιο ταμπλό, παίρνοντας την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Σε μια διοργάνωση που έχει ήδη αμαυρωθεί με την απέλαση του Νόβακ Τζόκοβιτς, η Σάκκαρη έκαμψε την αντίσταση της 34χρονης Γερμανίδας με 2-0 σετ (6-4, 7-6) και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Αυστραλιανού Οπεν.

Η Γερμανίδα, Νο.287 στον κόσμο, αιφνιδίασε την Σάκκαρη (No.6) με τον τρόπο που επέλεξε να παίξει. Αρκετά slice και ανεβάσματα στο φιλέ, για να σπάσει κυρίως τον ρυθμό της Ελληνίδας τενίστριας, πράγμα που κατάφερε σε μεγάλο βαθμό στο ματς. Είχε πολλά αβίαστα λάθη (37 έναντι 23 της αντιπάλου της), αλλά 28 winners έναντι 17 και κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της σε κρίσιμα σημεία των δύο σετ όπου βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

Η Σάκκαρη στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το ζευγάρι Σάζνοβιτς - Ζανγκ.

