Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκης 3-1 τον Μπάεζ και συνεχίζει στο Australian Open

Στον τρίτο γύρο του Australian Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς καθώς, παρότι δυσκολεύτηκε, εν τέλει έκαμψε την αντίσταση του Μπάεζ τον οποίο και νίκησε με 3-1 σετ. Ο Ελληνας τενίστας ανέβασε την απόδοσή του από το τρίτο σετ κι έπειτα φτάνοντας στη νίκη που του έδωσε την πρόκριση για τη συνέχεια του τουρνουά Αυστραλίας.

Διαβάστε ακόμη: Νόβακ Τζόκοβιτς: Εκανε το... μπρέικ επενδύοντας στη θεραπεία του κορονοϊού

Στα δύο πρώτα σετ ο Αργεντινός τενίστας που έπαιξε για πρώτη φορά με παίκτη του Top10, στάθηκε εξαιρετικά ωστόσο μετά το αρχικό 1-1 σετ, ο Τσιτσιπάς βρήκε ρυθμό και έφτασε στην τελική επικράτηση με 3-1 σετ. Επόμενος αντίπαλος ο νικητής από το ζευγάρι Ντιμιτρόφ - Περ.

Serving up a big win 👌



🇬🇷@steftsitsipas holds off a determined Sebastian Baez to advance 7-6(1) 6-7(5) 6-3 6-4.#AusOpen • #AO2022

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/cLB9s8MdxJ